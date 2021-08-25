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  4. Osmaniye'de güpegündüz pencereden apartmana giren hırsızın soğukkanlılığı "Pes" dedirtti

Osmaniye'de güpegündüz pencereden apartmana giren hırsızın soğukkanlılığı "Pes" dedirtti

25.08.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de kilitli olan apartman kapısından içeriye giremeyen hırsızlık şüphelisi şahsın gündüz vakti tırmandığı borudan pencereye atlayarak binaya girmesi "pes" dedirtti. Apartmanın ara katında bulunan bisikleti çalan şahıs kısa sürede yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Adnan Menderes ve Raufbey mahallelerinde meydana gelen bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği apartmanların güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, görüntülerden bisikletleri çalan şahsın daha önceden çeşitli suçlardan 18 adet kaydı bulunan H.T. olduğunu tespit etti. Yapılan saha çalışmaları sonucunda fiziki takibe alınan şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PENCEREDEN APARTMANA GİRDİ

Hırsızlık anının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntülerin birisinde H.T. isimli şahsın kilitli olan kapıdan içeriye giremediği, kapının yanında bulunan direğe tırmandıktan sonra penceren binaya girdiği görüldü. Gündüz vakti yaşanan hırsızlık olayında H.T.’nin soğukkanlı davranışı pes dedirtirken apartmanın ara katında bulunan bisikleti çaldığı görüldü.

(İHA)

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Osmaniye
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