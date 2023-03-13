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Osmaniye'de okullar bugün açılacak mı? 13 Mart Pazartesi Osmaniye'de okullar açık mı tatil mi? İşte son durum...

13.03.2023 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de okulların 13 Mart 2023 Pazartesi günü açık olup olmadığını öğrenmek isteyen veli ve öğrenciler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası bir süre önce yeni bir açıklamada bulunulmuştu. Valilikten yapılan açıklama ile "Osmaniye'de okullar açıldı mı? 13 Mart Pazartesi Osmaniye'de okullar açık mı tatil mi?" soruları yanıt buldu. İşte detaylar...

Osmaniye'de okullar bugün açılacak mı? 13 Mart Pazartesi Osmaniye'de okullar açık mı tatil mi? İşte son durum...

Osmaniye'de okullar açık mı tatil mi? 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Bir süre önce okullarda son duruma dair açıklamada bulunulmuştu. Peki, Osmaniye'de okullar açıldı mı? 13 Mart Pazartesi Osmaniye'de okullar açık mı tatil mi? İşte detaylar...

OSMANİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Osmaniye'de okullar bugün (13 Mart 2023 Pazartesi) açılacak.

Yapılan son açıklamaya göre; Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar 1 Mart'ta başladı. Eğitim ve öğretime ara verilen Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da okullar 13 Mart'a; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta açılacak.

13 MART 2023 OSMANİYE'DE OKULLAR AÇILDI MI, TATİL Mİ?

Bu kapsamda, Adana'da 497 bin 852, Gaziantep'te 662 bin 502, Osmaniye'de 137 bin 765 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 298 bin 119 öğrenci 13 Mart'ta ders başı yapacak.

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