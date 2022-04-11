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  4. Osmaniye'de şok görüntü! Mahalleyi orkestrayla sahura kaldırmaya çalıştılar

Osmaniye'de şok görüntü! Mahalleyi orkestrayla sahura kaldırmaya çalıştılar

11.04.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de 700 bin TL değerindeki lüks otomobilin içine beton döken kişiler bu kez sahurda ortaya çıktı. Çekici aracın kasasına org yerleştiren, eline de mikrofon alan kişi, sokak sokak dolaşıp insanları sahura kaldırmaya çalıştı. Gürültü üzerine polisin takibine yakalanan kişiler, ''Çok hazırlık yaptık, şikayet yok. İnsanların hoşuna da gitti. Sesi kıssak, arabanın sesi gibi çıksa da video yarım kalmasa'' dedi. Polis ekiplerinin izin vermesiyle kişiler, videoya devam etti.

Osmaniye'de sosyal medya için videolar çektiği söylenen Sefa Kındır'ın arkadaşları piyası değeri yaklaşık 700 bin TL olan lüks otomobilin içine beton dökmüş söz konusu durum gündem olmuştu.

Aynı kişiler bu kez sahurda ortaya çıkarak mahalleyi ayağa kaldırdı. Bir çekicinin arkasına org koyan Kındır ve arkadaşı sokak sokak dolaşarak insanları sahura kaldırmaya çalıştı. Bu sırada polisin takibine yakalanan kişiler, videolarını tamamlamak istedi.

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''ÇOK HAZIRLIK YAPTIK ŞİKAYET YOK''

Polis, "Ben de seni takip ediyorum ama olmaz" derken, Kındır'ın "O kadar hazırlık yaptık, bari mahallemizde çalalım" dediği anlar kameralara yansıdı. Sefa Kındır ise 1 haftadır hazırlandıklarını belirterek, "Çok hazırlık yaptık, şikayet yok. İnsanların hoşuna da gitti. Sesi kıssak, arabanın sesi gibi çıksa da video yarım kalmasa. Kendi mahallemize de gidebiliriz" dedi. Polis ekipleri ise videonun Kındır'ın kendi mahallesinde tamamlanmasına izin verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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