Osmaniye'de şok görüntü! Mahalleyi orkestrayla sahura kaldırmaya çalıştılar

Osmaniye'de sosyal medya için videolar çektiği söylenen Sefa Kındır'ın arkadaşları piyası değeri yaklaşık 700 bin TL olan lüks otomobilin içine beton dökmüş söz konusu durum gündem olmuştu.

Aynı kişiler bu kez sahurda ortaya çıkarak mahalleyi ayağa kaldırdı. Bir çekicinin arkasına org koyan Kındır ve arkadaşı sokak sokak dolaşarak insanları sahura kaldırmaya çalıştı. Bu sırada polisin takibine yakalanan kişiler, videolarını tamamlamak istedi.

''ÇOK HAZIRLIK YAPTIK ŞİKAYET YOK''

Polis, "Ben de seni takip ediyorum ama olmaz" derken, Kındır'ın "O kadar hazırlık yaptık, bari mahallemizde çalalım" dediği anlar kameralara yansıdı. Sefa Kındır ise 1 haftadır hazırlandıklarını belirterek, "Çok hazırlık yaptık, şikayet yok. İnsanların hoşuna da gitti. Sesi kıssak, arabanın sesi gibi çıksa da video yarım kalmasa. Kendi mahallemize de gidebiliriz" dedi. Polis ekipleri ise videonun Kındır'ın kendi mahallesinde tamamlanmasına izin verdi.



