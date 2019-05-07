Osmaniye'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşi tarafından baltayla öldürülen kadının cenazesi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.
Mehmet Z. (46) tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Dilek Z'nin (41) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundan alınarak Andırın ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi Harboğazı mevkisindeki babaevine getirildi.
Helallik alınmasının ardından kadının yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Dilek Z'nin cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Kadirli'de esnaflık yapan Mehmet Z. (46) dün henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Dilek Z'yi baltayla öldürmüştü. Polis ekipleri, zanlı Mehmet Z'yi olayda kullandığı baltayla birlikte yakalamıştı.
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