HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye’de motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

Osmaniye’de motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

28.10.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına hırsızlık şüphelisi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı merkez ilçede park halinde çalınan motosikletin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Osmaniye’de motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

Osmaniye’de motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı merkez ilçede park halinde çalınan motosikletin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Motosikletin çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, motosikleti çalan şahsın C.A. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından şüpheli şahıs Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan baskınla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A., tutuklanırken ele geçirilen motosiklet de sahibine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bulanık’ta "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendiBulanık’ta "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldıSağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Elon Musk resmen duyurdu! Tüm dünya bu sözleri konuşuyor Elon Musk resmen duyurdu! Tüm dünya bu sözleri konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

EYT'de emekli olmak zorunlu mu?

EYT'de emekli olmak zorunlu mu?

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

27 milyon dolarlık vurgunda akılalmaz detaylar

27 milyon dolarlık vurgunda akılalmaz detaylar

İlginizi Çekebilir

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.