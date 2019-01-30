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Osmaniye’de silahlı kavga ikisi ağır 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 13:09 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ikisi ağır 3 kişi silahla vurularak yaralandı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ikisi ağır 3 kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralılardan birinin silahlı çatışmanın ortasında kalan esnaf olduğu öğrenildi. Olay saat 23:00 sıralarında 7 Mart mahallesi Andırın caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Melih Sencer Ç. ve arkadaşı Furkan G. aralarında husumet bulunan Akif B. İle cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup üzerlerinde bulunan tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı. Bu esnada cadde üzerinde kuruyemiş dükkanı olan Fahri Koç işyerini kapatmış evine gitmek üzereyken çatışmanın ortasında kalarak kimin silahından çıktığı belli olmayan kurşunun başına isabet etmesi sonucu vuruldu. Silahlı kavgada Akif B. ise göğsünden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Silahlı çatışmanın ortasında kalan Fahri Koç ambulans ile Kadirli’de ki özel bir hastaneye,Akif B. ise önce Kadirli Devlet Hastanesine buradan da Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Her iki yaralının da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Melih Sencer Ç. Polis tarafından evinde yakalandı. Melih Sencer Ç’ninde aynı çatışmada ayağından vurulduğu ortaya çıktı. Melih Sencer Ç. De önce gözaltına alındı ardından da ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olay sonrası kaçan firari şüpheli Furkan G’yi yakalama çalışmaları devam ediyor. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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