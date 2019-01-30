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Osmaniye’de terör örgütü üyeliğinden hapis cezası bulunan kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 02:51 | Son Güncelleme

Osmaniye’de ’terör örgütü PKK/KCK’ya üye olmak’ suçlaması ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından, terör örgütü PKK/KCK’ya üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleştirilmiş cezası bulunan M.S.A.

Osmaniye’de ’terör örgütü PKK/KCK’ya üye olmak’ suçlaması ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından, terör örgütü PKK/KCK’ya üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleştirilmiş cezası bulunan M.S.A. (38) yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan zanlı, cezaevine teslim edildi.

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