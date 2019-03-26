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Osmaniyeli girişimcilerden dünyada ilk

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 10:17 | Son Güncelleme

Osmaniye’de genç girişimci ARGE projesi ile dünyada ilk ve tek olan kaynak ölçeklendirme sistemini geliştirdi.Osmaniye’de web tasarım üzerine çalışmalar yapan Ramazan Apaydın ve Oğuzhan Kırcılı müşterilerinin bulut sistemi üzerinden kullanmadıkları kaynakların parasını ödediklerini fark etti.

Osmaniyeli girişimcilerden dünyada ilk

Osmaniye’de genç girişimci ARGE projesi ile dünyada ilk ve tek olan kaynak ölçeklendirme sistemini geliştirdi.
Osmaniye’de web tasarım üzerine çalışmalar yapan Ramazan Apaydın ve Oğuzhan Kırcılı müşterilerinin bulut sistemi üzerinden kullanmadıkları kaynakların parasını ödediklerini fark etti. Bunun üzerine açığı kapatmak için gerekli ARGE çalışmalarına başlayan Apaydın ve Kırcılı 2 yıllık çalışmaları neticesinde dünyada kullanılmayan bir sistemi geliştirerek kaynak ölçeklendirme sistemi projesini hayata geçirdi. Gerekli maddi kaynağı da sağlamak için KOSGEB’in ARGE desteğine başvuran genç girişimciler, ürünün satışına kısa sürede başlayacaklarını ifade ettiler.
Kaynak ölçeklendirme sitemiyle müşterilerinin kullanmadıkları kaynaklarının parasını ödemeyeceklerini söyleyen Web Tasarım Uzmanı Ramazan Apaydın, “Müşterilerimin kaynaklarını ay sonunda kontrol ettiğimde kaynakların kullanılmayan kısımlarının da ödendiğini fark ettim. Bu bizim için bir sorundu, kullanılmayan kaynağın neden parasını ödüyoruz dedim. Bununla ilgili bir proje geliştirmek istedim. Bu konuda bilgili olan Oğuzhan Kırcılı ile birlikte bir bulut sistemi olarak proje geliştirmeye karar verdik. ARGE çalışmaları döneminde fark ettik ki bu proje için gerekli kaynaklarımız yetersiz geldi. 2017 Ocak ayında kaynak için KOSGEB ARGE desteğine başvurduk. İki yıllık bir ARGE sürecimiz oldu. 2019 Ocak ayında projemiz tamamlandı. Bununla birlikte ürünümüzün satışına kısa süre içerisinde başlayacağız. Dünyada ilk ve tek kaynak ölçeklendirme sistemi bizde var. Bu sistem sayesinde uygun maliyetle sunucu satın alımı yapılabiliyor” diye konuştu.

Osmaniyeli girişimcilerden dünyada ilk

Osmaniyeli girişimcilerden dünyada ilk

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