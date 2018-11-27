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Osmanlı'dan kalmıştı! 200 yıllık emanet cayır cayır yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 08:08 | Son Güncelleme

Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Irak'ın Kerkük kent merkezinde bulunan Kayseri Kapalı Çarşısı'nda yangın çıktı. Osmanlı döneminde inşaa edilen Kayseri Kapalı Çarşısı'nda çıkan yangın 400'ün üzerinde iş yerinin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu.

Onlarca itfaiye aracının sev edildiği bölgede, yangına hızlıca müdahale edilse de kontrol altına almak kolay olmadı. Yangının gece çıkması nedeniyle can kaybının yaşanmadığı da kaydedilen bilgiler arasında.

Kayseri Çarşısı'nda yangın çıktı!

Osmanlı döneminde yaptırılan ve önemli ticaret merkezleri arasında yer alan Tarihi Kayseri Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Çoğunluğunu Türkmen esnafın oluşturduğu tarihi çarşıda kundaklama sonucu çıktığı tahmin edilen yangında büyük hasar meydana geldi.
Kerkük'te önemli ticaret merkezlerinden biri olan Osmanllı döneminden kalma Tarihi Kayseri Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip çarşıda çıkan yangında alevler kısa sürede iş yerini sardı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çarşının büyük bölümününde etkili oldu. Gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan da görülebiliyor.
Tarihi Kayseri Çarşısında iş yerleri bulunan ve çoğunluğun Türkmenlerin oluşturduğu esnaf, yangının kundaklanma sonucu çıkmış olabileceğini öne sürdü.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen yangının kontrol altına alınmasında güçlük yaşanıyor.
Can kaybının olmadığı, ancak büyük maddi zarara yol açtığı belirtilen yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
yangın ırak Kerkük

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