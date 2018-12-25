Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Osmanlı Ocakları üyeleri, Fatih Portakal'ı protesto etmek için İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan FOX TV önünde siyah çelenk bıraktı. Burada bir konuşma yapan Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Birileri sarı yeleklilere sokaklara davet ederse, biz kavgaya, gürültüye değil, biz birliğe kardeşliğe bir mesaj olsun diye Türk bayraklı kırmızı yeleklerimizle ülkemizin huzurunu bozup devletimizi karıştırmak isteyen hain gruplara, hain basın mensuplarına karşı sesleniyoruz. Şunu iyi bilsinler; bu millet al bayrağı için ölmeye yemin etmiştir. Sarı yeleklileri meydanlara davet edenler bilmelidir ki, bu emperyalist güçlerin ekmeğine yağ sürmektir, bu vatana ihanet etmektir. Siyah çelengin içine de kırmızı gül koyarak Portakal’a tepki koyuyoruz. HDP’nin çağrısına uyma! Sen HDP’li olma. Gel Türkiye Cumhuriyeti devletinin ay yıldızlı bayrağının yanında kal. Gel bir olalım, birlik olalım. Ey Portakal. Sana conilerden fayda yok. Sana bu bölgede yaşayan insanlardan fayda var. Emperyalist güçlerin maşası olmaktan vazgeç. Ailenin hedef gösterildiğini söylüyorsun, senin ailen de bizim namusumuzdur Portakal. Bu vatanın ekmeğini yiyip bu vatana ihanet edenler var. Öldürülen teröristlere başsağlığı dileyen Portakal seni kınıyoruz. Ülkemizi her fırsatta karıştıranlar bilmelidirler ki evinde en az yüzde 52 dişlerini sıkarak bekleyenler var” dedi.