Osmanlı tarihinde yapılan ilk ve tek heykel Sivas'ta sergileniyor! Tam 116 yıllık

Anadolu coğrafyasında Osmanlı tarihinde yapılan ilk ve tek heykel olma özelliği taşıyan 116 yıllık Osman Bey büstü müzede sergileniyor. 10 metre yükseklikte bir sütun üzerine inşa edilen heykel, dönemin Valisi Nazmi Toker tarafından yıktırıldı. İmitasyonu Hafik ilçesinde bulunan Osman bey heykelinin orijinali ise Sivas Arkeoloji Müzesinde sergileniyor.

Arkeoloji ve Sanat Tarihçi Yunus Budaktaş, büstün 116 yıllık olduğunu belirterek, "Osman Bey büstü, Osmanlı imparatorluğunun kurucusu Osman Bey anısına 1914-1916 yılları arasında Sivas’ın Hafik ilçesinde Ermeni bir taş ustası tarafından yapılmıştır. Anadolu coğrafyasında yapılan ilk heykel olması bakımından oldukça önem taşımaktadır. Osmanlının son dönemlerine denk gelen bu büst yaklaşık 116 yıllıktır. Dönemin müftüsü Rauf Efendi bizzat açılışını yapmıştır" dedi.

İMİTASYONU HAFİK İLÇESİNDE BULUNUYOR

Budaktaş, büstün imitasyonunun Hafik ilçesinde bulunduğunu söyleyerek, "Büst yaklaşık 10 metre yükseklikteki bir sütun dizisinin üzerinde inşa edilmiştir. Devam eden yıllarda dönemin valisi Nazmi Toker tarafından büst yıktırılmıştır. Detaylı incelediğimizde üzerindeki deformeleri ve tahribatı görmemiz mümkün. Yıkılan anıtın sütun parçaları devşirme malzemeler olarak bölgedeki farklı yapılarda kullanılmıştır. 1940’lı yıllarda büst bulunduğu yerden alınarak arkeoloji müzesine getirilmiştir. O tarihten itibaren de anıtın parçaları müzeye getirildikten sonrada anıtın inşa edildiği ilk yerde imitasyonu bulunmaktadır. Heykelin ve büstün nerede yapıldığı birebir ölçüleriyle birlikte o tarihi anı yaşatmak adına Hafik ilçesinde imitasyonu sergilenmektedir" şeklinde konuştu.

(İHA)

