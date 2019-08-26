Osmanlı'dan kalan son 'has bahçe'de yok olma tehlikesi

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - TRAKYA Üniversitesi (T.Ü) öğretim görevlisi ve Bergama Dünya Miras Alanı Başkanı Yaşagül Ekinci, Sarayiçi’nde ‘Tavuk Ormanı’ adıyla bilinen has bahçenin, Osmanlı’dan günümüze kalan son bahçe olduğunu söyledi. Söz konusu alanın Osmanlı ve Bizans dönemine ev sahipliği yaptığını ifade eden Ekinci, "Osmanlı İmparatorluğu’nun bahçe kültürünün Dünya’daki son örneği Edirne’de. Ama biz burayı çocuk parklarıyla, yüzme havuzlarıyla yarattığımız zaman son Osmanlı bahçesini de yok etmiş olacağız" dedi.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği'nce gerçekleştirilen toplantıda, endemik bitki türleri ve kendine has doğasıyla Osmanlı’dan günümüze miras kalan Sarayiçi’ndeki ‘has bahçe’, bilinen adıyla 'tavuk ormanı' masaya yatırıldı. Toplantıda, yenileme çalışmaları gündemde olan Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı’nı da barındıran alanın önemine vurgu yapıldı. Alandaki Edirne Belediyesi’nin rekreasyon projesi yapmak istemesine karşı çıkan çevre gönüllüleri Has Bahçe’nin önemine dikkat çekti. Etkinlikte konuşan T.Ü. öğretim görevlisi ve Bergama Dünya Miras Alanı Başkanı Yaşagül Ekinci, Sarayiçi’nde bulunan has bahçenin, Osmanlı’dan günümüze kalan son bahçe olduğunun altını çizerek, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) girebilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

'ORASI OSMANLI VE BİZANS DÖNEMİNDE DE VARDI'

Tavuk ormanının endemik bitki üretmesinin, yaşayan bir ekosisteme sahip olduğunun en büyük kanıtı olduğuna dikkat çeken Ekinci, "Tavuk ormanında da endemik bitkiler çok fazla. Bir tane bile olması buranın ekosistem olduğunu, dünya ile bağının koptuğunda bile kendi içinde işleyişi olduğunu gösteriyor. Ayrıca endemik bitkinin oluşması 50 ya da 100 yılda değil, gerçekten çok uzun bir zaman gerektiriyor. Yani tavuk ormanı eğer endemik bitkilere sahipse, ya da özel türlere sahipse, bu şunu gösteriyor; orası Osmanlı Sarayı’ndan önce de bir ekosistemdi. Orası muhtemelen bu nehirlerin taşkın alanı olarak binlerce yıldır bir ekosistem olarak varlığını devam ettiriyordu. Yani bir şekilde orası Osmanlı’da da, Bizans döneminde de vardı" ifadelerini kullandı.

'OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KALAN SON BAHÇE'

Söz konusu alanın, Osmanlı’dan günümüze kalan tek bahçe örneği olduğunun da altını çizen Ekinci, "Osmanlı bahçeleri dünyada çok ünlüdür. Uzmanlar Osmanlı İmparatorluğu’nun bahçeler açısından en zengin medeniyet olduğunu söyler. Onun arkasından İspanya’daki Endülüs geliyor. Peki elimizde ne kalmış biliyor musunuz? Özellikle ‘has bahçe’ formatında, sadece burası kalmış. İstanbul’da 11

