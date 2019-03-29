HABER

Osmanlı'nın ilk hutbesinin okunduğu cami ibarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 17:22 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de, Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi 1299'da yaptırılan ve devletin kurucusu Osman Bey'in adına ilk hutbenin okunarak Osmanlı'nın kuruluşunun tüm dünyaya ilan edildiği tek minareli Karacaşehir Camii, 2 yıl süren restorasyon çalışmalarından sonra yeniden ibadete açıldı.

Osmanlı'nın ilk hutbesinin okunduğu cami ibarete açıldı

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de, Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi 1299'da yaptırılan ve devletin kurucusu Osman Bey'in adına ilk hutbenin okunarak Osmanlı'nın kuruluşunun tüm dünyaya ilan edildiği tek minareli Karacaşehir Camii, 2 yıl süren restorasyon çalışmalarından sonra yeniden ibadete açıldı. Cami içine sığmayan cemaat Cuma namazını bahçede kıldı.
Eskişehir’in Odunpazar ilçesine bağlı Karacaşehir Mahallesi’nde Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi 1299 yılında yaptırılan ve ilk hutbenin okunduğu tek minareli Karacaşehir Camii, yaklaşık 2 yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrilerek restorasyon çalışmalarına başlandı. Duvarları ve tavanı çöken cami 2 milyon lira harcanacak aslına uygun olarak restore edildi. Temeli yeniden yapılarak duvarları özel yöntemlerle güçlendirilen cami restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün ibadete açıldı. Restorasyondan sonra camideki ilk cuma namazına AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve mahalleli katıldı. Okunan mevlidin ardından cami içerisine sığmayan cemaat Cuma namazını bahçeye kurulan sedirler üzerinde kıldı.
'ÇOK GÜZEL VE SADE BİR RESTORASYON'
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Osman Bey'in adına ilk hutbenin okutulduğu cami olan Karacaşehir Camii’nin restore edilmesinin ardından ilk kez ibadete açıldığını söyledi. Avcı, "Burası hepinizin bildiği gibi Osman Bey adına ilk hutbenin okunduğu cami. Dolayısıyla kuruluş cami diyebiliriz. Çok güzel, sade bir restorasyon sürecinden sonra yeniden ortaya çıkarıldı. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burası tarihi özelliği itibariyle mübarek bir yer hayırlısı olsun" dedi.
Cami cemaatinden Hasan Yılmaz da, caminin çok özel bir anlamı olduğunu belirterek, “Osmanlı’nın ilk hutbesi burada okundu. Dünyaya Osmanlı Devleti’nin kurulduğunu ilan etmişler. Daha önce kötü durumdaydı. Vakıflar Genel Müdürlüğü restore etti. Şimdi çok güzel oldu ve ibarete açıldı. İçerisini çok beğendik, aslında uygun olarak tamamladılar" diye konuştu. Karacaşehir Mahallesi’nden Şükrü Uysal da caminin restore edilmesine çok sevindiklerini ifade ederek, "Caminin durumu eskiden çok kötüydü. Tabanı dökülüyordu, duvarlarda büyük çatlaklar vardı. Büyük bir kısmını da çökmüştü. Restorasyonda duvarlar güçlendirildi, aslına uygun olarak yapıldı" dedi.
Yaklaşık 500 nüfuslu Karacaşehir Mahalle Muhtarı Murat Güneş ise caminin yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çektiğini belirterek şunları söyledi:
"Osmanlı Devleti’nin 1299 yılında kurulduğunda Kacarahisar kalesini fethediyor ve daha sonra burası yapılıp ilk hutbe okunuyor. Restorasyon bitti, içerisi ve dışarısı ışıklandırıldı. Osmanlı’ya yakışır bir hale getirildi. Mevlit okundu, ibadete açıldı. Osmanlı yadigarına da sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Caminin kalabalık bir cemaati var. Turistler daha çok geliyor. Bu bizim için ayrı bir mutluluk."
CAMİNİN TARİHİ
Eskişehir’in Odunpazar ilçesine bağlı Karacaşehir Mahallesi'nde bulunan tarihi tescilli cami, 13'üncü yüzyılın başlarında yapılırken, ikinci kez II. Abdülhamit han devrinde yenilendi. Osmanlı Devleti’nin ilk padişahı Osman Bey Söğüt’e yerleştikten sonra 1288 yılında Karacahisar Kalesi’ni fethederek Türkleri buraya yerleştirdi. 1299 yılında Osmanlı Devleti kurulunca Şeyh Edebali’nin teklifi ile Karacaşehir Camii'ne imam ve kadı olarak atanan Dursun Fakih tarafından Osman Bey adına ilk hutbe okundu. Bu hutbe ile Osmanlı Devleti’nin kuruluşu tüm dünyaya ilan edildi.
CAMİNİN ÖZELLİKLERİ
Tek katlı kırma çatılı yapı, kareye yakın dikdörtgen planlı olup mekansal olarak harim, son cemaat yeri, minare, tuvalet bölümlerinden oluşuyor. Mimari özellikleri 19'uncu yüzyıl dönemini yansıtan cami çatısı Kurtuluş Savaşı’nda Yunanlılar tarafından yıkıldı.

FOTOĞRAFLI

Osmanlı'nın ilk hutbesinin okunduğu cami ibarete açıldıOsmanlı'nın ilk hutbesinin okunduğu cami ibarete açıldıOsmanlı'nın ilk hutbesinin okunduğu cami ibarete açıldıOsmanlı'nın ilk hutbesinin okunduğu cami ibarete açıldı

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
GÜNCELLEME - Mersin'de konteyner dolandırıcılığı iddiasıGÜNCELLEME - Mersin'de konteyner dolandırıcılığı iddiası
İzmir Barosu sandık güvenliği merkezi kurduİzmir Barosu sandık güvenliği merkezi kurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

AK Partili genci rencide etmek istedi! Paylaştığı videoya tepki yağıyor

AK Partili genci rencide etmek istedi!

'Baba eve kilitledi' dedi, polisler alarma geçti

Ayakkabısını bile giymeden kaçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.