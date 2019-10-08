Osmanlı'nın şifa yöntemlerinin anlatıldığı müzeye ziyaretçi akını

Yoksullara yemek ikramının yapıldığı, tıp eğitiminin verildiği ve hastane olarak şifa dağıtılan külliyede, aynı zamanda akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan kişiler de tedavi edildi.

Tarihi kaynaklara göre II. Bayezid tarafından 1488 yılında, Tunca Nehri kenarında, içerisinde imaret, şifahane ve medrese olan külliye inşa ettirildi.

Müze, Osmanlı Devleti'nin akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan tebaasının sağlığına verdiği değeri ve devletin insana izzetini göstermesi açısından önemli bir merkez olarak öne çıkıyor.

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Edirne'deki II. Bayezid Külliyesi'nde yer alan Sağlık Müzesi, her geçen yıl ziyaretçi sayısını artırıyor. Geçen yıl 270 bin kişinin ziyaret ettiği müzeyi bu yılın 9 ayında 210 bin kişi gezdi.

Müzeyi 2017 yılında 249 bin, geçen yıl ise 270 bin kişi ziyaret ederken bu yılın 9 ayında, ziyaretçi sayısı 210 bini buldu. Özellikle dünyanın pek çok yerinden tıp eğitimi alan öğrencilerin ziyaret ettiği müzede, dönemden kalma fıskiyeli havuzdan gelen su sesi, sazende maketlerinden yapılan müzik yayını ve yakılan tütsü ile dönem canlandırılmaya çalışılıyor.

-"Ergoterapinin temelleri bu şifahanede"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müze olarak kullanılan geçmişin şifahanesinin, Osmanlı medeniyetinin ne kadar yüksek seviyede olduğunun en önemli nişanesi olduğunu söyledi.

Tıpta yeni uygulanan ergoterapinin, asırlar önce Edirne'de uygulandığını ifade eden Rektör Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Şifahane, kurulduğu andan itibaren her hastaya ücretsiz hizmet veriyor. Malumunuz 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü. Bu müzemizde de özellikle akıl hastaları tedavisi çok dikkati çekiyor. Dünyanın pek çok yerinde, Avrupa'da akıl hastalarının, 'içine kötü ruhlar girdi' diye eziyet gördüğü yıllarda, Osmanlı bu şifahanede müzik sesiyle, uğraş tedavisiyle, güzel kokularla ruh hastası olanları tedavi ediyor. Bu da medeniyetimizin o dönem insana ne kadar büyük değer verdiğini, ne kadar büyük bir incelikle tıbba yaklaştığını gösteriyor."