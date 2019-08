ÖSO askerlerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Mustafa KANLI/AFRİN (Suriye), (DHA) - ÖZGÜR Suriye Ordusu askerleri, olası bir savaşa karşı sürekli olarak tatbikat yaparak hazır kıta bekliyor. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için Türkiye’den sinyal bekleyen ÖSO askerlerinin gerçek merminin yanı sıra roket ve bombalarla yaptığı tatbikat ise gerçeği aratmadı.

Özgür Suriye Ordusu gruplarından Hamza Özel Kuvvetler Tümeni, Türkiye’nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı ile terör örgütlerinden temizlenen Afrin’in Raco Beldesi’nde bulunan eğitim merkezinde silahlı tatbikat yaptı. Özel Kuvvetler eğitimi alan askerler öğle saatlerinde Raco beldesinin yüksek noktasındaki eğitim alanına gitti. Tümen Komutanı Seyf Ebubekir Polat’ın komuta ettiği askerler, senaryo gereği Esad rejimine ait bir alana operasyon düzenledi. Çevre güvenliği alıp ilerleyen askerler, belirlenen hedefi yoğun ateş altına alarak imha etti ve buranın çatısındaki Suriye bayrağı indirilerek yerine ÖSO bayrağı dikildi.

Tatbikatın ikinci aşamasında bu kez başka bir hedefe ilerleyen ÖSO askerleri, yoğun ateş altına aldığı bölgeyi roketatarlar ile vurarak imha etti. Askerler daha sonra aynı bölgeyi hafif ve ağır silahlar ile ateş altına alarak teröristlerden temizledi. Tatbikat kapsamında daha sonra bir başka hedef uçaksavarlar, el bombaları ve tüfeklerle ateş altına alınarak düşman unsurlardan arındırıldı.

Başarıyla tamamlanan tatbikatın ardından askerler tekbir getirerek kutlama yaptı. Askerleri kutlayan Hamza Özel Kuvvetler Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir Polat, kendilerinin daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları’na katıldıklarını hatırlattı. Milli Ordu’nun kurulmasının ardından kendilerinin de disiplin içerisinde askerlerini düzenli orduya dönüştürdüklerini ifade eden Seyf Ebubekir Polat, askerlerin zinde kalması için tatbikatları düzenli yaptıklarını ve böylece olası her duruma karşı hazır olduklarını ifade etti.

Türkiye’nin düzenlenmesi muhtemel Fırat’ın Doğusuna yönelik operasyona katılmak istediklerini ve askerlerinin her türlü silahı kullanma konusunda eğitimli olduğunu ifade eden Polat, "Biz Türk askerleri ile omuz omuza savaşarak Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizlemek istiyoruz. Bunun için de Türkiye’den gelecek olan sinyali bekliyoruz. Bizden operasyona katılmamız istendiği takdirde Fırat’ın doğusunu da tıpkı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgeleri gibi huzurlu hale getireceğiz. Aynı zamanda İdlib konusunda da bizden destek istenirse orada da hem terörist hem de rejime karşı savaşmaya hazırız" diye konuştu.