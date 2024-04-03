Osteoartrit (kireçlenme) nedir? Osteoartrit (kireçlenme) belirtileri ve tedavisi

Osteoartrit eklemlerde ağrı, sertlik ve hareket kısıtlılığına neden olarak günlük aktiviteleri ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu hastalık genellikle yaşlanma, aşırı kilo, eklemlerdeki travma, tekrarlayan hareketler, genetik faktörler ve metabolik hastalıklar gibi çeşitli risk faktörleriyle ilişkilendirilir. Bununla birlikte, osteoartritin tam olarak neden ortaya çıktığı hâlâ tam olarak anlaşılamamıştır.
Osteoartrit (kireçlenme) ne demek sorusuna kabaca eklemlerde kireçlenme diyebiliriz. Osteoartrit eklemlerde zamanla meydana gelen hasar ve yıpranma ile karakterize bir hastalıktır. Bu durum eklem kıkırdağının zamanla yıpranması ve aşınması sonucu ortaya çıkar. Kıkırdak aşındıkça kemik uçları birbirine sürtünmeye başlar ve bu da ağrı, sertlik ve hareket kısıtlılığı gibi semptomlara yol açar. Osteoartrit en sık olarak şu eklemleri etkiler:
Osteoartrit, eklemlerde ağrı, sertlik, şişlik ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerle kendini gösteren bir eklem hastalığıdır. Belirtiler genellikle zamanla kötüleşebilir ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Osteoartrit (kireçlenme) belirtileri şöyledir:
Osteoartrit kronik bir hastalıktır ve kesin bir tedavisi yoktur. Ancak tedavi ile semptomlar kontrol altına alınabilir ve hastaların yaşam kalitesi iyileştirilebilir. Osteoartrit (kireçlenme) tedavisi amacı ağrıyı ve iltihabı azaltmak, eklem işlevini ve hareket açıklığını korumakla birlikte yaşam kalitesini artırmaktır. Kireçlenme tedavisi için bazı yöntemler şunlardır:
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen hastalarda cerrahi tedavi düşünülebilir:
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