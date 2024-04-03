Osteoartrit (kireçlenme) nedir? Osteoartrit (kireçlenme) belirtileri ve tedavisi

Osteoartrit eklemlerde ağrı, sertlik ve hareket kısıtlılığına neden olarak günlük aktiviteleri ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu hastalık genellikle yaşlanma, aşırı kilo, eklemlerdeki travma, tekrarlayan hareketler, genetik faktörler ve metabolik hastalıklar gibi çeşitli risk faktörleriyle ilişkilendirilir. Bununla birlikte, osteoartritin tam olarak neden ortaya çıktığı hâlâ tam olarak anlaşılamamıştır.

Osteoartrit (kireçlenme) nedir?

Osteoartrit (kireçlenme) ne demek sorusuna kabaca eklemlerde kireçlenme diyebiliriz. Osteoartrit eklemlerde zamanla meydana gelen hasar ve yıpranma ile karakterize bir hastalıktır. Bu durum eklem kıkırdağının zamanla yıpranması ve aşınması sonucu ortaya çıkar. Kıkırdak aşındıkça kemik uçları birbirine sürtünmeye başlar ve bu da ağrı, sertlik ve hareket kısıtlılığı gibi semptomlara yol açar. Osteoartrit en sık olarak şu eklemleri etkiler:

Dizler

Kalçalar

Eller

Omurga

Ayak parmakları

Osteoartrit (kireçlenme) belirtileri nelerdir?

Osteoartrit, eklemlerde ağrı, sertlik, şişlik ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerle kendini gösteren bir eklem hastalığıdır. Belirtiler genellikle zamanla kötüleşebilir ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Osteoartrit (kireçlenme) belirtileri şöyledir:

Eklemlerde ağrı

Eklemlerde sertlik

Hareket kısıtlılığı

Eklem şişmesi

Eklemden çıtırtı veya gıcırtı gibi seslerin gelmesi

Osteoartrit (kireçlenme) tedavisi nasıl yapılır?

Osteoartrit kronik bir hastalıktır ve kesin bir tedavisi yoktur. Ancak tedavi ile semptomlar kontrol altına alınabilir ve hastaların yaşam kalitesi iyileştirilebilir. Osteoartrit (kireçlenme) tedavisi amacı ağrıyı ve iltihabı azaltmak, eklem işlevini ve hareket açıklığını korumakla birlikte yaşam kalitesini artırmaktır. Kireçlenme tedavisi için bazı yöntemler şunlardır:

Kilo vermek eklemlere binen yükü azaltarak semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Düzenli egzersiz yapmak eklemlerin esnekliğini ve gücünü korumaya yardımcı olur.

Ağır yük kaldırmaktan ve eklemlere aşırı stres bindiren aktivitelerden kaçınmak gerekir.

Doğru ayakkabı seçimi eklemlere binen yükü azaltmaya yardımcı olabilir.

Doktorunuzun reçete edeceği ilaçlar ya da enjeksiyonlar semptomları hafifletebilir, ağrıyı ve iltihabı azaltabilir.

Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen hastalarda cerrahi tedavi düşünülebilir:

Artroskopi eklem içine küçük bir kamera yerleştirilerek yapılan bir cerrahi işlemdir.

Osteotomi kemiklerin kesilerek yeniden şekillendirilmesi işlemidir.

Total eklem replasmanı hasarlı eklemin protez ile değiştirilmesi işlemidir. Bu işlem, diğer tedavi seçeneklerine yanıt vermeyen ve ileri evre osteoartrit hastalarında uygulanır.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.





