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Osteoartrit (kireçlenme) nedir? Osteoartrit (kireçlenme) belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
26.03.2024 11:36
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Osteoartrit yaygın olarak kireçlenme olarak bilinen, eklemlerde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığına neden olan bir eklem hastalığıdır. Bu hastalık genellikle yaşla birlikte ortaya çıkar ve eklemleri destekleyen kıkırdak dokusunun zamanla aşınması ve bozulmasıyla ilişkilidir. Osteoartrit, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir rahatsızlıktır ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

Osteoartrit (kireçlenme) nedir? Osteoartrit (kireçlenme) belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Osteoartrit (kireçlenme) nedir?
  • Osteoartrit (kireçlenme) belirtileri nelerdir?
  • Osteoartrit (kireçlenme) tedavisi nasıl yapılır?

Osteoartrit eklemlerde ağrı, sertlik ve hareket kısıtlılığına neden olarak günlük aktiviteleri ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu hastalık genellikle yaşlanma, aşırı kilo, eklemlerdeki travma, tekrarlayan hareketler, genetik faktörler ve metabolik hastalıklar gibi çeşitli risk faktörleriyle ilişkilendirilir. Bununla birlikte, osteoartritin tam olarak neden ortaya çıktığı hâlâ tam olarak anlaşılamamıştır.

Osteoartrit (kireçlenme) nedir?

Osteoartrit (kireçlenme) ne demek sorusuna kabaca eklemlerde kireçlenme diyebiliriz. Osteoartrit eklemlerde zamanla meydana gelen hasar ve yıpranma ile karakterize bir hastalıktır. Bu durum eklem kıkırdağının zamanla yıpranması ve aşınması sonucu ortaya çıkar. Kıkırdak aşındıkça kemik uçları birbirine sürtünmeye başlar ve bu da ağrı, sertlik ve hareket kısıtlılığı gibi semptomlara yol açar. Osteoartrit en sık olarak şu eklemleri etkiler:

  • Dizler
  • Kalçalar
  • Eller
  • Omurga
  • Ayak parmakları

Osteoartrit (kireçlenme) belirtileri nelerdir?

Osteoartrit, eklemlerde ağrı, sertlik, şişlik ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerle kendini gösteren bir eklem hastalığıdır. Belirtiler genellikle zamanla kötüleşebilir ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Osteoartrit (kireçlenme) belirtileri şöyledir:

  • Eklemlerde ağrı
  • Eklemlerde sertlik
  • Hareket kısıtlılığı
  • Eklem şişmesi
  • Eklemden çıtırtı veya gıcırtı gibi seslerin gelmesi

Osteoartrit (kireçlenme) tedavisi nasıl yapılır?

Osteoartrit kronik bir hastalıktır ve kesin bir tedavisi yoktur. Ancak tedavi ile semptomlar kontrol altına alınabilir ve hastaların yaşam kalitesi iyileştirilebilir. Osteoartrit (kireçlenme) tedavisi amacı ağrıyı ve iltihabı azaltmak, eklem işlevini ve hareket açıklığını korumakla birlikte yaşam kalitesini artırmaktır. Kireçlenme tedavisi için bazı yöntemler şunlardır:

  • Kilo vermek eklemlere binen yükü azaltarak semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.
  • Düzenli egzersiz yapmak eklemlerin esnekliğini ve gücünü korumaya yardımcı olur.
  • Ağır yük kaldırmaktan ve eklemlere aşırı stres bindiren aktivitelerden kaçınmak gerekir.
  • Doğru ayakkabı seçimi eklemlere binen yükü azaltmaya yardımcı olabilir.
  • Doktorunuzun reçete edeceği ilaçlar ya da enjeksiyonlar semptomları hafifletebilir, ağrıyı ve iltihabı azaltabilir.

Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen hastalarda cerrahi tedavi düşünülebilir:

  • Artroskopi eklem içine küçük bir kamera yerleştirilerek yapılan bir cerrahi işlemdir.
  • Osteotomi kemiklerin kesilerek yeniden şekillendirilmesi işlemidir.
  • Total eklem replasmanı hasarlı eklemin protez ile değiştirilmesi işlemidir. Bu işlem, diğer tedavi seçeneklerine yanıt vermeyen ve ileri evre osteoartrit hastalarında uygulanır.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.

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