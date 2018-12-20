HABER

Osteoporoz nedir? Osteoporoza yol açan etkenler nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.12.2018 11:00 | Son Güncelleme

Halk arasında kemik erimesi de olarak bilinen osteoporoz, yaygın görülen bir kemik hastalığıdır. Kemiklerde kırık oluşuncaya dek ağrıya neden olmadığı için sinsi ilerleyen osteoporoz, her 4 kadından ve 60 yaş üstü her 8 erkekten birinde görülüyor. İşte osteoporoza yol açan, kemik sağlığını olumsuz etkileyen etmenler ve önemli öneriler...

Osteoporoz nedir? Osteoporoza yol açan etkenler nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, dünyada en sık görülen metabolik bir kemik hastalığı. Öyle ki günümüzde menopoz sonrası her 4 kadından ve 60 yaş üstü her 8 erkekten birinde görülüyor. Osteoporoz kemik mikro mimari yapısının bozulması, kemik kitlesinde azalma ve bunlara bağlı olarak kırık riskinde artışla karakterize bir hastalık. Kemiklerde kırık oluşuncaya dek ağrıya neden olmadığı için de sinsi hastalık olarak nitelendiriliyor. Üstelik kırıkların hafif bir düşmeyle veya aniden öne eğilmeyle bile oluşabilir. Kırıklar yaşam kalitesini düşüren şiddetli ağrılara yol açabiliyor, sakatlık oluşturabiliyor, hatta kişinin uzun süre yatağa bağımlı kalmasına bile neden olabiliyor. Dolayısıyla osteoporozdan korunmak yaşamsal öneme sahip. İlerleyen yaş, kadın olmak ve genetik faktörler bu hastalığın değiştirilemeyen risklerinden. Yaşam ve beslenme alışkanlıklarında yapılan hatalar gibi değiştirilebilen risk faktörlerine karşı önlem alındığında ise osteoporoz büyük oranda önlenebiliyor.

HAREKETSİZ BİR YAŞAM SÜRMEK

Kemik sürekli bir yapım yıkım döngüsü içindedir. Buradaki yapımı en çok uyaran etken ise kemiğin üzerine yük binmesi. Dolayısıyla yürüyüş ve koşu gibi sporları yapan kişilerde osteoporoz gelişme riski hareketsiz kişilere göre daha az oluyor. Bu nedenle iş gereği uzun süre masa başında kalması gereken kişilerin her gün düzenli olarak yürüyüş yapmaları hem kemik hem kalp damar sağlığı açısından faydalı olacaktır.

KALSİYUMDAN EKSİK BESLENMEK

Çocukluk ve büyüme dönemi boyunca vücuda alınan kalsiyum kemiklerde depolanır ve bu depolama sürecinin 30 yaşına kadar azalarak devam eder. Dolayısıyla 30 yaşına gelinceye dek besinlerle yeterli miktarda kalsiyum alınması daha sonraki yaşlarda gelişebilecek osteoporozun önlenmesi için çok önemli. Sağlıklı kemikler için her yetişkinin günlük 1000 mg kalsiyum alması öneriliyor. Bu miktar çocuklarda, hamile kadınlarda ve menopoz sonrası kadınlarda 1200-1500 mg'a kadar çıkabiliyor. En çok bilinen kalsiyum kaynağı ise süt ve süt ürünleri. Yeşil sebzeler de içeriklerinde kalsiyum bulunduruyor.

YETERSİZ PROTEİN ALMAK

Günlük protein ihtiyacı, her bir kilo vücut ağırlığı için 0.8 gram. Ancak diyetteki protein miktarının kemik sağlığı üzerine etkileri biraz daha karmaşık. Çok düşük protein içerikli beslenmenin kemik kalitesini bozduğu bilinmekle birlikte, aşırı yüksek protein içeren bir diyetin de, özellikle kalsiyum alımı yetersizse, osteoporoza neden olabildiği gösterilmiş. Protein, vitaminler, mineraller, karbonhidrat ile yağların dengeli olarak tüketilmeleri ise kemik sağlığını olumlu olarak etkiliyor.

SİGARA ALIŞKANLIĞI

Sigara içmenin kemik mineral yoğunluğunu azalttığı bilinen bir gerçek. Sigaranın bir diğer bilinen etkisi ise kemiklerde kırık iyileşmesini geciktirmesi. Ancak kemikler üzerindeki bu olumsuz etkilerin tek başına sigaradan mı kaynaklandığı, yoksa sigara içen kişilerin genellikle sağlıksız beslendikleri ve daha zayıf bir bağışıklık sistemine sahip oldukları için mi oluştuğu tartışılıyor.

GÜNEŞ IŞIĞINDAN YETERİNCE FAYDALANMAMAK

Vücutta alınan kalsiyumun sindirim sisteminden emilmesi için D vitamini gerekiyor. Günlük ihtiyaç ise 600-800 IU'dir. D vitamini yumurta ve deniz balıkları gibi yemeklerden sağlanabilirken, en önemli D vitamini kaynağı ise güneş ışınları. Güneş ışınları ciltten emilerek vücutta karaciğer ve böbrekte çeşitli işlemlerden geçerek aktif D vitamini halini alıyor.

KAHVE TÜKETİMİNİ ABARTMAK

Günde 300 mg’den fazla kafein tüketmek kemik yapımında rol alan hücrelerin etkinliğini azaltıyor. Kafein sindirim sisteminden kalsiyum emilimini azaltmasının yanı sıra böbreklerden de kalsiyum atılımını arttırıyor. Vücutta kalsiyum miktarı düşünce kemik yapımı gerçekleşemiyor. Bu nedenle günde 3 fincandan fazla kahve tüketmeyin. Kafeinsiz kahveyi de tercih etmenizde fayda var.

YEMEKLERE FAZLA TUZ SERPMEK

Aşırı miktarda tuz tüketimi idrarla atılan kalsiyum miktarını artırarak osteoporoza sebep olabiliyor. Kemiklerde hasar oluşturmasının yanı sıra birçok sağlık problemine yol açtığı için Dünya Sağlık Örgütü günlük tuz tüketim miktarının 5 gramı geçmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Bel fıtığına yakalanmamak için neler yapılmalıdır?Bel fıtığına yakalanmamak için neler yapılmalıdır?
Her üç kişiden biri bu virüsün tehdidi altındaHer üç kişiden biri bu virüsün tehdidi altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kemik Erimesi osteoporoz Kemik sağlığı

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 ülkeye flaş atama!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 ülkeye flaş atama!

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Damien Comolli Ryan Babel'in menajeriyle görüştü

Damien Comolli Ryan Babel'in menajeriyle görüştü

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Gaziantep'in meşhur kahvaltısı beyran soğuk algınlığına şifa oluyor

Gaziantep'in meşhur kahvaltısı beyran soğuk algınlığına şifa oluyor

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Artık hiç gülemeyebilir! O anlar ortaya çıktı

Artık hiç gülemeyebilir! O anlar ortaya çıktı

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enfeksiyonlardan korunmak için nelere dikkat etmeliyiz?

Yüz felci olmamak için evi çok ısıtmayın!

Bel fıtığına yakalanmamak için neler yapılmalıdır? Bel fıtığını önlemenin yolları...

Bel fıtığına yakalanmamak için neler yapılmalıdır?

Unutkanlık neden olur? Unutkanlık nasıl giderilir? Unutkanlık sebepleri nelerdir?

'Dün sabah ne yediğimi unuttum' sözü hastalık habercisi olabilir

Erkekte kısırlık neden olur? Erkekte kısırlığın sebepleri nedir, tedavisi nasıl yapılır?

Erkekte kısırlığın 10 önemli nedeni!

Burun kuruluğu ve tıkanıklığı neden olur? Burun kuruluğuna pratik çözümler...

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Gastroskopi ne demek? Gastroskopi ne zaman yapılır? Gastroskopide anestezi nasıl yapılır?

Gastroskopi uygulamasında uyutma işlemi nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.