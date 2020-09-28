ÖSYM açıkladı! 2020 YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı! 2020 YDS soruları ve cevapları!

Bir süredir adaylar arasında YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı sorusunun yanıtı araştırılıyordu. Adaylar, sınavdaki cevaplarını kontrol etmek için 2020 YDS soru ve cevapları ile ilgili yapılacak açıklamayı bekliyordu. Son olarak YDS soru ve cevapları 2020 ile ilgili ÖSYM’den resmi bir açıklama yapıldı. Peki, 2020 YDS cevapları ve soruları nasıl görüntülenir? İşte detaylar...

2020 YDS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2020 YDS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı. 27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıdan isteyen herkes tarafından görüntülenebiliyor.

2020 YDS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

Adaylar tarafından 2020 YDS cevap anahtarı ve sorularının tamamına nasıl ulaşılacağı da merak ediliyor. Sınava başvurmuş olan adaylar YDS 2020 cevap anahtarı ve sorularının tamamına da ulaşabiliyor. Bunun için 28 Eylül 2020 tarihi saat 15.30 itibarıyla ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden sisteme giriş yapmak gerekiyor.