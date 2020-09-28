ÖSYM açıkladı! 2020 YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı! 2020 YDS soruları ve cevapları!

Bir süredir adaylar arasında YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı sorusunun yanıtı araştırılıyordu. Adaylar, sınavdaki cevaplarını kontrol etmek için 2020 YDS soru ve cevapları ile ilgili yapılacak açıklamayı bekliyordu. Son olarak YDS soru ve cevapları 2020 ile ilgili ÖSYM’den resmi bir açıklama yapıldı. Peki, 2020 YDS cevapları ve soruları nasıl görüntülenir? İşte detaylar...
ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2020 YDS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı. 27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıdan isteyen herkes tarafından görüntülenebiliyor.
Adaylar tarafından 2020 YDS cevap anahtarı ve sorularının tamamına nasıl ulaşılacağı da merak ediliyor. Sınava başvurmuş olan adaylar YDS 2020 cevap anahtarı ve sorularının tamamına da ulaşabiliyor. Bunun için 28 Eylül 2020 tarihi saat 15.30 itibarıyla ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden sisteme giriş yapmak gerekiyor.
YDS soru kitapçığı 2020 ve YDS cevap anahtarı 2020 için adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapması gerekiyor. Aynı zamanda adaylar; YDS cevap anahtarı ve YDS soruları 2020 erişimini 10 gün süre ile sağlayabiliyor. Bu nedenle soruları ve cevaplarını merak eden adayların soruların ve cevapların tamamına ulaşabilmek için 10 gün içerisinde sisteme giriş yapması bekleniyor.
ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre sorular; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğindedir ve telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM tarafından verilen bir yazılı izin olmadığı sürece YDS soru kitapçığı ve YDS cevaplar 2020 hiçbir şekilde çoğaltılamıyor, dağıtılamıyor ve yayınlanamıyor.
ÖSYM’nin resmi internet sitesinde paylaşılan linkin içerisinde %10’una erişim sağlanabilen soru ve cevaplar arasında Almanca testi ve cevap anahtarı, Arapça testi ve cevap anahtarı, Fransızca testi ve cevap anahtarı, İngilizce testi ve cevap anahtarı ve Rusça testi ve cevap anahtarı yer alıyor.
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