HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. ÖSYM açıkladı | Ticaret Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına alım yapılacak!

ÖSYM açıkladı | Ticaret Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına alım yapılacak!

27.05.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacağı açıklandı. ÖSYM, tercih işlemleri için tarihi ve tercih kılavuzunu da açıkladı.

ÖSYM açıkladı | Ticaret Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına alım yapılacak!

ÖSYM’nin internet sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada; “Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.” Denildi. Verilen bilgiye göre, tercih işlemleri 27 Mayıs – 3 Haziran tercihleri arasında gerçekleşecek.

TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIMI

ÖSYM’nin sosyal medya hesabından ve internet sitesinden açıkladığı bilgiye göre; Ticaret Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.
Tercih işlemleri 27 Mayıs – 3 Haziran 23:59’da son bulacak. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM’nin aday işlemleri sisteminden (AİS) yapacak.

ÖSYM’nin yazısından;

ösym giriş ekranı

“Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzuna saat 13.00’ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.”

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
1 Haziran'dan sonra kafeler açılacak mı?1 Haziran'dan sonra kafeler açılacak mı?
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
ais ÖSYM

En Çok Okunan Haberler

Milyarder sevgilisiyle aşk pozu! "Hediyem ve geleceğim"

Milyarder sevgilisiyle aşk pozu! "Hediyem ve geleceğim"

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Korkut Eken sessizliğini bozdu

Korkut Eken sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.