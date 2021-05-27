ÖSYM açıkladı | Ticaret Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına alım yapılacak!

ÖSYM’nin internet sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada; “Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.” Denildi. Verilen bilgiye göre, tercih işlemleri 27 Mayıs – 3 Haziran tercihleri arasında gerçekleşecek.

TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIMI

ÖSYM’nin sosyal medya hesabından ve internet sitesinden açıkladığı bilgiye göre; Ticaret Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Tercih işlemleri 27 Mayıs – 3 Haziran 23:59’da son bulacak. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM’nin aday işlemleri sisteminden (AİS) yapacak.

ÖSYM’nin yazısından;

“Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzuna saat 13.00’ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.