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ÖSYM Başkanı Ersoy'dan açıklama geldi: Tüm Türkiye’ye e-Sınav’ı yayacağız

09.09.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan e-Sınav açıklaması geldi. Şuan Türkiye’nin 4 bölgesinde e-Sınav yapılabildiğini belirterek, "Hedefimiz şu anda 4 bölgede olan bu sınavları inşallah Türkiye'nin tüm bölgelerinde yapmak ve sınav kapasitemizi öncelikle 10 bin aday şeklinde oluşturmak. Bundan da nihai hedefimiz kağıt tabanlı sınavdan bilgisayar tabanlı sınava geçmek. Tüm Türkiye’ye bu e-Sınav’ı yayacağız" dedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan açıklama geldi: Tüm Türkiye’ye e-Sınav’ı yayacağız

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/10) Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav merkezlerinde 5 bin 82 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. e-YDS'de 348 personel görev aldı; adaylara 80 soru için 180 dakika süre verildi. Ankara’daki ÖSYM e-Sınav merkezinde adaylarla buluşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Bayram Ersoy; sınav öncesinde onlarla sohbet etti.

e-Sınav merkezlerinin 6 bin adayı aynı anda sınava alabilecek kapasitesi bulunduğunu belirten Ersoy, "Şu anda içinde bulunduğumuz mekanda 5 bin, İstanbul'da 500, Adana'da 350, İzmir'de de 136 aday aynı anda sınava girebiliyor. Nihai hedefimiz şu anda 4 bölgede olan bu sınavları inşallah Türkiye'nin tüm bölgelerinde yapmak ve sınav kapasitemizi öncelikle 10 bin aday şeklinde oluşturmak. e-Sınav’larla ilgili paradigmal değişimler yapmak istiyoruz. Özellikle sınav yaptığımız kurumlarla anlaşarak onların da bilgisi dahilinde belli sayının altındaki sınavları e-Sınav şeklinde gerçekleştirmek istiyoruz. Bundan da nihai hedefimiz kağıt tabanlı sınavdan bilgisayar tabanlı sınava geçmek. Bilgisayar tabanlı sınavın en büyük avantajı adayın sınav sonucunu ilgili günün sonunda öğrenme şansı var" dedi.

YENİ DİL SINAVININ 2 PROTİTİPİ YAPILDI

Bugün hariç şimdiye kadar 45 bine yakın adayın e-Sınavlara girdiğini aktaran Ersoy, "Daha önce aynı gün 3 tane de YÖKDİL sınavı gerçekleştirildi. Senenin geri kalanında 2 e-YDS kaldı. Toplamda 12 e-YDS, 3 e-YÖKDİL olmak üzere 15 sınav elektronik olarak gerçekleştirilmiş olacak" açıklamasını yaptı. Öte yandan dil sınavlarına ilişkin yeni bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Ersoy, bununla ilgili 2 prototip yapıldığını belirterek, "Kasım-aralık aylarında bunun deneme çalışmalarını yapacağız. Önümüzdeki ay içerisinde e-DUS/2023 ve e-STS/2023 sınavlarını bilgisayar tabanlı olarak burada gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Ersoy, adayların sınav süreçlerine ilişkin, "Adaylarımız sınav alanlarına biyometrik yöntemlerle yüz tanıma şeklinde alınıyorlar. Sınav başladığı andan itibaren sinyal kesiciler devreye giriyor ve sınav salonlarında her bir adayı görecek şekilde 360 derece dönebilen kameralar eşliğinde sınavı gerçekleştiriyoruz. Tüm Türkiye’ye bu e-Sınav’ı yayacağız. Bunda amacımız; ÖSYM’nin bu dijital çağda sınav formatını değiştirme ve matbaa tabanlı sınavlardan bilgisayar tabanlı sınavlara geçme gibi güzel bir hedefimiz var" dedi.

Ersoy, sene sonu itibarıyla 60 bin adayın e-Sınavlara alınacağını kaydetti.

(DHA)

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