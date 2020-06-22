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ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.06.2020 11:08 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS adaylarının maske kullanımıyla ilgili açıklama geldi.

ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

Aygün, "YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek. Kovid-19 şüpheli, tanılı veya temaslı adayların, durumlarını sınavdan önce ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor. YKS'de Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak " ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS adaylarının ailerine, çocuklarını bıraktıktan sonra okul bahçesinde ve girişinde beklememeleri çağısında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...


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