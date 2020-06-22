ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

Aygün, "YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek. Kovid-19 şüpheli, tanılı veya temaslı adayların, durumlarını sınavdan önce ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor. YKS'de Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak " ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS adaylarının ailerine, çocuklarını bıraktıktan sonra okul bahçesinde ve girişinde beklememeleri çağısında bulundu.

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