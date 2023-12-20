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  4. ÖSYM’den ’KPSS tercih’ duyurusu! Son gün 27 Aralık

ÖSYM’den ’KPSS tercih’ duyurusu! Son gün 27 Aralık

20.12.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için tercihlerin 27 Aralık’a kadar süreceğini bildirdi.

ÖSYM’den ’KPSS tercih’ duyurusu! Son gün 27 Aralık

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercih başvurularının başladığını bildirdi.

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan duyuruda, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacağı belirtildi.

Adayların, yayımlanan KPSS-2022/2 tercih kılavuzuna göre tercih işlemleri bugün saat 10.00 itibarıyla başlayarak 27 Aralık saat 23.59’da sona erecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
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