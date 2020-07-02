ÖSYM duyurdu: ALES'e yeniden başvuru alınacak

ÖSYM'den ALES'le ilgili yapılan açıklamada, "13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacaktır." denildi.

