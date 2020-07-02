ÖSYM duyurdu: ALES'e yeniden başvuru alınacak

\u00d6SYM'den ALES'le ilgili yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "13-23 Mart 2020 tarihleri aras\u0131nda ba\u015fvurular\u0131 al\u0131nan 2020 Akademik Personel ve Lisans\u00fcst\u00fc E\u011fitimi Giri\u015f S\u0131nav\u0131 (2020-ALES\/1) i\u00e7in 2-6 Temmuz 2020 tarihleri aras\u0131nda yeniden ba\u015fvuru al\u0131nacakt\u0131r." denildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130e-D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u0130novasyonlar\u0131nda Lider QNB Finansbank!\u00d6SYM foto\u011fraf de\u011fi\u015ftirme nereden yap\u0131l\u0131r? 2020 DGS ba\u015fvurusu i\u00e7in son saatler!