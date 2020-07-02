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  4. ÖSYM duyurdu: ALES'e yeniden başvuru alınacak

ÖSYM duyurdu: ALES'e yeniden başvuru alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 10:58 | Son Güncelleme

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacak.

ÖSYM duyurdu: ALES'e yeniden başvuru alınacak

ÖSYM'den ALES'le ilgili yapılan açıklamada, "13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacaktır." denildi.

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