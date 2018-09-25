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Otel çalışanının turistlerin parasını çaldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 16:04 | Son Güncelleme

Antalya'da çalıştığı beş yıldızlı otelde konaklayan turistlerin parasını çaldığı öne sürülen kat temizlik şefi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, beş yıldızlı otelde konaklayan turistlerin parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kat temizlik şefi tutuklandı.

Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin yönetimi, son günlerde otelde konaklayan turistlerin paralarının çalınması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Girilen dört odadan 56 bin ruble, 107 dolar ve 200 lira çalındığını belirleyen ekipler, ifadeler doğrultusunda otelin kat temizlik şefi S.K.Ö'yü gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.K.Ö. adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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hırsızlık kat temizlik şefi Manavgat otel

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