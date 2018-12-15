Otel müşterileri siber suçluların hedefinde

Bu sayının bu kadar yüksek olmasının bir nedeni de Starwood markasının Marriott, Sheraton, Westin, Le Meridien, Aloft, The Luxury Collection ve W Hotels gibi birçok farklı tesisi kapsıyor olmasıdır. Şirket yetkililerine göre bunun bir nedeni de, yetkisiz kişilerin 2014 yılından bu yana veritabanına erişiyor olmasıdır.

Neler sızdı?



Ele geçirilen bilgiler şu ana dek aşağıdaki şekilde açıklandı:

A. 327 milyon konuk için isim, posta adresi, telefon numarası, e-posta adresi, pasaport numarası, Starwood Preferred Guest (SPG) hesap bilgileri, doğum tarihi, cinsiyet, varış ve ayrılış bilgileri, rezervasyon tarihi ve iletişim tercihlerinin bir kombinasyonu.

B. Bu 327 milyonun bir alt kümesi olarak; ödeme kartı bilgileri ve ödeme kartı son kullanma tarihleri.

C. Geriye kalan bazı ziyaretçiler içinse sızıntı kapsamı; isim bilgileri, bazen e-posta adresleri ile sınırlıdır.

Neler yapılmalı?



Küresel antivirüs ve internet güvenliği markası ESET’ten Güvenlik Araştırmacısı Lysa Meyers, tüm bunları göz önünde bulundurarak, özellikle de son dört yılda Starwood/Marriott tesislerinde konaklayanlara ve gezginler için atılması gereken dört savunma adımını sıraladı: