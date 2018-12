Otel müşterileri siber suçluların hedefinde

1. Şifrenizi değiştirin.

Bu sızıntı ışığında yapmanız gereken ilk ve en basit şeylerden biri, Marriott/SPG hesaplarınızdaki (şu an birleştirilme sürecinde) parolanızı değiştirmektir. Umarız bu hesaplardaki parolanızı başka hesaplarınızda da kullanmamışsızdır; eğer öyleyse diğer hesaplardaki parolalarınızı da değiştirmeniz önemlidir.

2. Hesabınızı şüpheli faaliyetlere karşı kontrol edin.

Tanımadığınız bir ödeme işlemi gördüğünüzde, bunu kartınızı veren bankaya derhal bildirmeniz önemlidir. Marriott veya SPG hesabınızda olağandışı ya da kötü amaçlı bir etkinlik fark ettiğinizde, doğrudan firmayla iletişime geçmelisiniz. Ayrıca diğer finansal hesaplarınızı (emeklilik veya aracılık hesapları gibi) ve kredi raporunuzu da yakından takip etmek iyi bir fikir olabilir. Hırsızlar, çalınan tüm verileri hemen kullanamayabilir. Bir süre hesaplarınıza dikkat etmeniz gerekecek.

3. İki aşamalı kimlik doğrulamaya geçin.

Suçlular, bu ve diğer son sızıntılar sonucu (özellikle Equifax sızıntısı) hırsızların kullanımına açık olan bilgilerle, diğer çevrimiçi hesaplara ve hizmetlere erişmek için tüm bu verileri birleştirmeyi deneyebilir. Her hesap için güçlü ve benzersiz parolalarınız olduğundan emin olmak her zaman faydalıdır. Ama kullanabileceğiniz her alanda iki aşamalı kimlik doğrulamayı henüz etkinleştirmediyseniz, şu an bunu yerine getirmek için harika bir zaman.