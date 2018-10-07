Otel odasındaki ceset Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ait değilmiş!

Bakırköy’de 2 gün önce bir Suudi vatandaşının cenazesi bulundu. Polis ölen kişinin Cemal Kaşıkçı olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Cenaze Adli Tıp Kurumu’na kaldırılarak otopsi yapıldı. Ancak hayatının kaybeden kişinin mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden biri olduğu belirlendi.
2 Ekim günü Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturmayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri birlikte yürütüyor. Kaşıkçı’nın cesedin bir otel odasında bulunduğu iddiası doğruyu yansıtmıyor. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre 5 Ekim günü Bakırköy’de bir otelde bir Suudi vatandaşının cenazesi bulundu. Polis cesetle ilgili detaylı inceleme yaptı. Bu kişinin Kaşıkçı ile yakınlığı olup olmadığı araştırıldı. Suudi vatandaşının cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cenazeye otopsi yapıldı. Alınan kan ve doku örnekleri Kaşıkçı’nın örnekleriyle karşılaştırıldı. Ancak bu kişinin mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden başka biri olduğu anlaşıldı. (DHA)
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'dan Suudi gazetecinin kaybolmasıyla ilgili Habertürk TV'de açıklama yaptı.
Aktay şunları söyledi:
"Bir ay kadar önce görüşmüştük. Bana, Suud vatandaşlarına yönelik yapılabilecek operasyonlardan endişelerinden bahsetmişti. Türkiye'de yapılamayacağına dair ifadeleri olmuştu. Türkiye'de bu tip operasyonlar yapamayacaklarına dair güven duyuyordu. Kendisiyle ilgili böyle bir durum olduğunu tam olarak ifade etmemişti. Ben de kendisine yardımcı olabileceği yönünde ifadem olmuştu.
Çok vahim bir durum. Acı bir durum. İnsanların neye güvenecekleri açısından zor bir durum. Tüm gelenekleri yok eden, darbe vuran bir durum.
Randevuyla gidiyor. 2 saat öncesinden konsolosluğa haber veriyor. Saat 13.00'te geliyorum diye bilgi veriyor. Randevulaşıyorlar. Saat 13.00'te evrağın hazır diye bekliyor. O saatte de 2 uçak dolusu insan geliyor ve aynı saatlerde konsoloslukta bulunuyor. Bana 16.40 civarı haber veriliyor. 3 saat 40 dakika sonra ilk haber alanın ben olduğumu anlıyorum. Ben gerekli yetkililere haber veriyorum. Bütün tedbirlerin de alındığını biliyorum.
İlk aldığım yanıt çok vahim. Girip çıkmaması olağanüstü bir durum. Orası bir konsolosluk, diplomatik bir merkez. Cemal Kaşıkçı bilinmeyen bir insan değil. Dünya çapında bir insan. Türkiye'de de tanınan bir insan. Benim de şahsi bir dostluğum var. Suudi Arabistan'ın en entelektüel insanı olarak biliniyor. Onu herkes tanıyordu. Görüşleri ilgiyle izlenmesi gereken bir insan. Kendisine bir şey yapılmayacağı güvenle gitmiş oldu.
Türk emniyeti, istihbaratı hiçbir şey kaçmaz ondan. Eğer bir operasyon o saatten sonra yapılmış olsayı kesinlikle yapılamazdı. Belli ki 13.00 ile 16.40 arasında bir şey yapılmış olacak."
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