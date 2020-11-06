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Otelde inanılmaz soygun! Tam 485 bin dolar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 21:45 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da bir otelin kasasından 485 bin dolar çaldığı iddiasıyla biri kadın 3 kişi yakalandı. 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Otelde inanılmaz soygun! Tam 485 bin dolar...

Afyonkarahisar'da bir otelin kasasından 485 bin dolar çalındığı ihbarını değerlendiren polis, şüphelilerin Senem Özkan, Bekir Akyar ve K.Z. olduğunu tespit etti. 3 şüphelinin evlerinde arama yapıldı. Senem Özkan’ın evinde 172 bin 700 dolar, Bekir Akyar’ın evinde 126 bin 700 dolar bulunurken K.Z.'nin evinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı öğrenildi.

"BEN KİMSENİN BİR ŞEYİNİ ÇALMADIM"

3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Soygunu nasıl gerçekleştirdiniz" sorusuna şüphelilerden K.Z., "Ben kimsenin bir şeyini çalmadım" karşılığını verdi.

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Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Senem Özkan ve Bekir Akyar tutuklanırken, K.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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