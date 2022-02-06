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  4. Otelin sundurması biriken karın ağırlığıyla çöktü... Çok sayıda yaralı var

Otelin sundurması biriken karın ağırlığıyla çöktü... Çok sayıda yaralı var

06.02.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Antalya'da, Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki bir otelin sundurması, biriken karın ağırlığıyla çöktü. Kar kütlesinin altında kalanlar bölgede görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK), tesis çalışanları ve tatilciler tarafından çıkarıldı. Olayda 8 kişi yaralandı.

Otelin sundurması biriken karın ağırlığıyla çöktü... Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde bulunan tesisin sundurmasının çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Kayak merkezindeki tesisin sundurması, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Sundurmanın ve kar kütlesinin altında kalanlar, bölgede görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK), tesis çalışanları ve tatilciler tarafından çıkarıldı.

Otelin sundurması biriken karla çöktü: 3 yaralı - Güvenlik - Antalya -

İhbar üzerine bölgeye Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Ekipler, çökme sonucu 8 kişinin yaralandığını belirledi.

Otelin sundurması biriken karla çöktü: 3 yaralı/ Ek fotoğraflar - Güvenlik - Antalya -

Yaralılar, kayak merkezine ulaşımın güç olması nedeniyle ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilecek.

(AA)

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