Otistik doğdu 3 yaşına kadar konuşamadı, şimdi 9 dil biliyor

Rafael’in annesi Juli Lanser Mayer, bize bir çocuğun sevgi ve emekle büyütülünce neler yapabileceğini, görünümleriyle küçümsenmemesi veya yargılanmamasını gösteriyor. Rafael neredeyse 3 yaşına gelmişti ancak hala tek bir kelime bile söyleyememişti. Bu nadir görülen durum ebeveynleri endişelendirince bir nöropedi doktorunu ziyaret ettiler. İlk randevularında, doktorun teşhisi hayatlarını tamamen değiştirdi: Rafael şiddetli otizmden muzdaripti. Bu durumu ilk etapta kabul edemeyen anne baba 3 doktora daha danıştı. Teşhis aynıydı. NE OLURSA OLSUN OĞULLARININ HER ZAMAN YANINDA OLDULAR İlk başta, karmaşıktı çünkü ebeveynleri otizmin ne olduğunu tam olarak bilmiyordu. Hastalığın bir tedavisi olmadığını düşünüyorlardı. Sakinliğini koruyan aile, tek isteklerinin oğullarını en iyi şekilde desteklemek için yanında olmak, ona yardım etmek ve bu durumla nasıl başa çıkılacağını öğrenmek istiyorlardı. Rafael terapiye katılmaya başladı, ancak birkaç ay sonra bile herhangi bir ilerleme göstermiyordu. Bu problemle karşı karşıya kalan doktorlar, ebeveynlerine bir şeyle ilgilenip ilgilenmediğini görmek için bir tablet bilgisayar kullanmalarını istedi. Bu bir meydan okumaydı çünkü oğulları üzerindeki etkilerinden korkuyorlardı, ancak öneriyi kabul ettiler ve Rafael teknoloji ile etkileşime geçti.

'BİR ŞEYLER DEĞİŞMEYE BAŞLADI' YouTube'da gezinirken Portekizce videolara denk gelen Rafael bir hafta sonra otomatik oynatma listesinden İngilizce şarkılar dinlemeye başladı. Anne Juli Lanser Mayer, 'o sırada Rafael’in gözlerinin izlediği ve dinlediği şey yüzünden parladığını gördüm. O zaman bir şeylerin değiştiğini biliyordum' diye konuşuyor. O günden bu yana çocuk, başka dilleri öğrenmeye hayranlık duymaya başladı. En iyi yanı, inanılmaz bir hafızası olması bu yüzden diğer dilleri çok hızlı bir şekilde kodlayabilir ve bunları kusursuzca telaffuz etme yeteneğine sahiptir. DOKUZDAN FAZLA DİL BİLİYOR Rafael, İngilizce, İspanyolca, Japonca, Rusça, Fransızca ve Almanca dahil 9'dan fazla dil biliyor. Onları incelemek için sadece birisine odaklanır ve bir kez öğrendiğinde, yeni bir tane çalışmaya başlar. Rafael kendini daha iyi ifade ettiği için favori dilinin İngilizce olduğunu söylüyor. Rafael ve ailesi Brezilya'da yaşıyor ve onlar Portekizce konuşsa da, Rafael'in bunu telaffuz etmesi zor. Birçoğu onun Amerikalı olduğunu düşünüyor. Almanca'yı pek sevmeyen Rafael, telaffuzunu komik bulduğu için İspanyolca konuştuğu zaman gülmeye başlıyor.