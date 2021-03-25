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Otizmli Ali, tatlılarıyla tam not alıyor!

25.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da aşçılık bölümü son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Ali Vural, staj yaptığı künefecide hazırladığı tatlılarla müşterilerden tam not alıyor. Kendi elleriyle hazırladığı tatlı çeşitlerini müşterilere servis eden Vural, özel çocukların özel eğitimlerle neler başarabileceğini gösterdi.

Hatay'da özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitim gördüğü Ekinci Özel Eğitim Meslek Lisesi aşçılık bölümü son sınıf öğrencisi otizmli Ali Vural (18), staj gördüğü künefe işletmesinde hem müşterilere servis açıyor hem de kendi elleriyle yaptığı tatlı çeşitlerinin sunumunu yapıyor. Ailesinin 5 yaşında otizmli olduğunu fark ettiği Vural, aldığı özel eğitimlerin ve aile desteğinin sonunda becerilerine her gün yenisini ekliyor.Antakya ilçesinde ailesi tarafından 5 yaşında otizmli olduğu fark edilen Ali Vural, özel eğitim okullarında yaşıtlarıyla beraber eğitim gördü. Öğretmenlerinin ve ailesinin desteğiyle hayata tutunan Vural, mücadeleci ruhuyla otizmlilere ve onların ailelerine örnek oluyor. Okulunu çok sevdiğini ve güzel vakit geçirdiğini anlatan Ali Vural, 'Arkadaşlarımla okulda sarma içi, makron, pankek, kurabiye yapıyoruz. Okulumu çok seviyorum, künefe yapmayı da çok seviyorum' dedi.

'ALİ'Yİ HİÇBİR ZAMAN DİĞER ÇOCUKLARIMDAN AYIRMADIM'

Oğlunun mutfakta yemek yapma becerisini fark ettiklerini, o yönde eğitimlere ağırlık verdiklerini söyleyen anne Nazife Vural (39), hiçbir zaman diğer iki kardeşinden ayırmadıklarını kaydetti. Çocuklarına sevgi ve şefkatle yaklaştıklarını söyleyen Vural, 'Oğlumun otizmli olduğunu 5 yaşında öğrendik. Daha sonra özel eğitimler almaya başladı ve ben de birebir ilgilenmeye başladım. Ali'yi hiçbir zaman özel bir çocuk olarak görmedik, kendisine bunu yansıtmadık. Evde beraber pastalar yapıyoruz, mutfakta yemek yaparken bana hep yardımcı oluyor. Ali künefeler yapıyor, bize de getiriyor' dedi.

'ÇOCUKLARINIZI EVE KAPATMAYIN'

Otizmli çocuğu olan ailelere tavsiyelerde bulunan anne Nazife Vural, 'Çocuklarınızı eve kapatmayın. Onlar özel çocuk olabilir, biz evlerde bıraktıkça insanlar onları dışlıyor. Biz bu çocuklarımızı dışarı çıkarmalıyız. Çocuklarımız ne kadar sosyal olursa, sevgiyi ne kadar alırsa o kadar normalleşiyor. Biz böyle yaptık, böyle başardık. Benim oğlum hiçbir zaman kendisini otizmli olarak görmüyor. Biz başarımızın üstüne daha neler yapabiliriz, artılarımız daha fazla ne olabilir çabası içindeyiz. Çocuklar evlerde değil, dışarıda özgür, dışarıda mutlu' diye konuştu.

'ÖZEL ÇOCUKLARA, ÖZÜRLÜ GİBİ KELİMELER KULLANMAYALIM'

Otizmin bir engel olmdığını, gelişimsel farklılar olarak gördüklerini söyleyen ve verdikleri eğitimlerle çocukları topluma kazandırmayı amaçladıklarını söyleyen öğretmeni Hakan Küçükler, 'Ali ve onun gibi öğrencileri topluma kazandırmak bizim en büyük gururumuz. Verdiğimiz eğitimlerle ve ailesinin desteğiyle Ali'yi bu seviyeye getirdik. Öz bakım becerileri ve akademik olarak gelişmesi yönünde artıları var. Ali ve onun gibi özel çocuklara, sokaklarda özürlü gibi kelimeler kullanılıyor. Biz bunları duyunca gerçekten çok üzülüyoruz. Ali'nin eğitimler sonunda künefe yapma becerisi çıktı ortaya ve biz bundan dolayı gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN İŞLETMELER, ÖZEL ÇOCUKLARI ALIP EĞİTİMİNE KATKI SUNMALI'

Otizmli Ali'nin iki aydır yanlarında staj gördüğünü anlatan künefe ustası Müslim Günal ise, şunları kaydetti: "İlk geldiğinde konuşmayan Ali şu an konuşuyor. Her gün üzerine katarak künefe yapmayı da öğrendi. Bütün işletmeler aslında, birer özel çocuğu stajyer olarak alıp ya da yanlarında çalıştırsa eğitebilse, hayatları boyunca daha rahat bir yaşam sürmesine vesile olabilir. Ben bunu bir insanlık vazifesi olarak görüyorum, herkes de bu şekilde görürse bu özel çocuklar hayata daha çok bağlı kalırlar."

DHA

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