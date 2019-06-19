Otizmli genç kızdan polislere çay ve pastalı teşekkür

Çok sevinen genç kız da çay ve pasta ikram edip sohbet ettiği polislerle özçekim yaptı.

Eve geldiklerinde otizmli genç kızın eşkal veremediğini ve çok üzüldüğünü gören Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada E.İ'yi kısa sürede, üzerinde telefonla yakaladı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otizmli genç kız, çalınan telefonunu aynı gün içinde bulup kendisine teslim eden polislere çay ve pasta ikram ederek teşekkür etti.

Zeytun, "Telefonu alan çocuk yanımdan uzaklaştı ve bir daha kendisini bulamadım. Eve gelince annem bana telefonu sorunca olayı anlattım ve polise haber verdik. Polis amcaları çok seviyorum, onlara çok teşekkür ederim. Kısa sürede telefonumu buldular." ifadelerini kullandı.

Anne Nazlı Zeytun ise polislerin ilgi ve alakalarıyla kısa sürede cep telefonunun bulunduğunu belirterek, "İhbar üzerine kısa sürede gelen ekipler kaybolan telefonu bularak Rabia'ya teslim ettiler. Allah onlardan razı olsun kızımız çok mutlu oldu." diye konuştu.

