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Otizmli genç kızdan polislere çay ve pastalı teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 11:20 | Son Güncelleme

Erzincan'da, parkta oturan 22 yaşındaki otizmli Rabia Zeytun'un telefonunu çalan kız çocuğu, polislerce aynı gün yakalandı - Zeytun, telefonunu evine getirip kendisine teslim eden polislere çay ve pasta ikramıyla teşekkür edip özçekim yaptı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otizmli genç kız, çalınan telefonunu aynı gün içinde bulup kendisine teslim eden polislere çay ve pasta ikram ederek teşekkür etti.

Yunusemre Mahallesi'ndeki evinin yakınındaki parka giden 22 yaşındaki otizmli Rabia Zeytun'un yanına gelen 14 yaşındaki kız çocuğu E.İ, annesini arama bahanesiyle telefonunu istedi.

Zeytun'un verdiği telefonu alan E.İ. ardından parktan uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Telefonu olmadan eve dönen Rabia Zeytun'un annesi Nazlı Zeytun durumu fark edince polise ihbarda bulundu.

Eve geldiklerinde otizmli genç kızın eşkal veremediğini ve çok üzüldüğünü gören Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada E.İ'yi kısa sürede, üzerinde telefonla yakaladı.

Ekipler telefonu Rabia Zeytun'a evinde teslim etti.

Çok sevinen genç kız da çay ve pasta ikram edip sohbet ettiği polislerle özçekim yaptı.

Rabia Zeytun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parkta otururken tanımadığı birisinin, annesini aramak için kendisinden cep telefonunu istediğini söyledi.

Zeytun, "Telefonu alan çocuk yanımdan uzaklaştı ve bir daha kendisini bulamadım. Eve gelince annem bana telefonu sorunca olayı anlattım ve polise haber verdik. Polis amcaları çok seviyorum, onlara çok teşekkür ederim. Kısa sürede telefonumu buldular." ifadelerini kullandı.

Anne Nazlı Zeytun ise polislerin ilgi ve alakalarıyla kısa sürede cep telefonunun bulunduğunu belirterek, "İhbar üzerine kısa sürede gelen ekipler kaybolan telefonu bularak Rabia'ya teslim ettiler. Allah onlardan razı olsun kızımız çok mutlu oldu." diye konuştu.

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Erzincan hırsızlık otizmli polis TELEFON

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