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  4. Otobüs şoförü 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti! Yaşlı adamı görür görmez yardımına koştu

Otobüs şoförü 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti! Yaşlı adamı görür görmez yardımına koştu

15.01.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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Aydın'ın Efeler ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförünün duyarlılığı görenlerin takdirini topladı. Yere düşen tansiyon hastası yaşlı bir adama ilk müdahaleyi yapan şoför, yaşlı adamı sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra seferine devam etti.

ASTİM-Otogar güzergahında seyir halinde olan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförü Murat Balcıoğlu, Çine Bulvarı üzerinde yaşlı bir adamın yere düştüğünü gördü. Şoför Balcıoğlu, hemen aracını durdurup yaşlı adamı yerden kaldırarak, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şoför Balcıoğlu ise yaşlı adamı, ambulans gelinceye kadar yalnız bırakmadı. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından Balcıoğlu otobüsü ile seferine davam etti.

"ŞOFÖRÜMÜZ ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEMİŞ"

Aydın Şehiriçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, kooperatife bağlı olarak çalışan şoför Murat Balcıoğlu’na duyarlı davranışından dolayı tebrik ederek, "Dün öğle saatlerine doğru Çine Bulvarı üzerinde yaşlı bir vatandaşımızın yere düştüğünü gören şoförümüz hemen aracını durdurarak yaşlı adama yardımcı olmuş. Şoförümüz hemen 112 Acil Servis ekiplerini arayarak rahatsızlanan yaşlı adamı sağlık görevlilerimize teslim etmiştir. Biz de şoförümüzün bu hareketinden dolayı kendisini tebrik ediyor, örnek bir hareket bunlar. Hepimizin yapması gereken insanı bir görevimiz. Bu kardeşimiz de dün bu şekilde vatandaşımıza yardımcı olarak sağlığına kavuşmasını sağlamıştır. Vatandaşımıza da geçmiş olsun acil şifalar diliyorum" dedi.

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM"

15 yıldan buyana şoförlük mesleğini sürdüren Murat Balcıoğlu ise vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, "Aracımız ASTİM-Otogar hattında çalışıyor. Otogara giderken Çine Bulvarı üzerinde trafik çok yoğundu ve yolcumu indirmek için sağ tarafta boş bir yer arıyordum. O sırada karşıdan gelen bir amca vardı. Onun yere yığıldığını fark ettim. Hemen o anda otobüsümde bulunan yolcum ile birlikte araçtan inerek amcayı yerden kaldırdık. Amcanın tansiyon hastası olduğunu öğrendim. 112 Acil Servis ekiplerini aradım. Sağlık ekiplerini beklerken amca bir daha sendeledi ve yere düştü. Yine kaldırdık. Ondan sonra sağlık ekipleri geldi ve amcamızı sağlık ekiplerine teslim ederek güzergahıma devam ettim. Bu bizim insanlık görevimiz. Kooperatif başkanımız da sık sık bize bu konularda telkinlerde bulunuyordu. İhtiyacı olan insanlara yardımcı olmalıyız, bu bizim vatandaşlık görevimiz" diye konuştu.

(İHA)

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