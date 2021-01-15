Otobüs şoförü 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti! Yaşlı adamı görür görmez yardımına koştu

ASTİM-Otogar güzergahında seyir halinde olan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförü Murat Balcıoğlu, Çine Bulvarı üzerinde yaşlı bir adamın yere düştüğünü gördü. Şoför Balcıoğlu, hemen aracını durdurup yaşlı adamı yerden kaldırarak, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şoför Balcıoğlu ise yaşlı adamı, ambulans gelinceye kadar yalnız bırakmadı. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından Balcıoğlu otobüsü ile seferine davam etti.

"ŞOFÖRÜMÜZ ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEMİŞ"

Aydın Şehiriçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, kooperatife bağlı olarak çalışan şoför Murat Balcıoğlu’na duyarlı davranışından dolayı tebrik ederek, "Dün öğle saatlerine doğru Çine Bulvarı üzerinde yaşlı bir vatandaşımızın yere düştüğünü gören şoförümüz hemen aracını durdurarak yaşlı adama yardımcı olmuş. Şoförümüz hemen 112 Acil Servis ekiplerini arayarak rahatsızlanan yaşlı adamı sağlık görevlilerimize teslim etmiştir. Biz de şoförümüzün bu hareketinden dolayı kendisini tebrik ediyor, örnek bir hareket bunlar. Hepimizin yapması gereken insanı bir görevimiz. Bu kardeşimiz de dün bu şekilde vatandaşımıza yardımcı olarak sağlığına kavuşmasını sağlamıştır. Vatandaşımıza da geçmiş olsun acil şifalar diliyorum" dedi.