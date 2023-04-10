Otobüs şoförü önünü kesen aracı metrelerce sürükledi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Ankara'da, otobüs şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü trafikte tartıştı. Hafif ticari araçtan inen sürücü, otobüse yöneldiği sırada otobüs şoförü, hareket ederek önünde durarak yolu kesen hafif ticari aracı metrelerce sürükledi. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Olay, saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı istikamette seyir halindeki EGO otobüs şoförü ile hafif ticari araç şoförü M. K. arasında yol verme tartışması çıktı. Sürücü, hafif ticari aracı otobüsün önüne kırarak yolu kapatıp, araçtan indi. EGO şoförü kendisine saldırmak için araçtan inen kişileri görünce hareket ederek, yolu kesen hafif ticari aracı metrelerce sürükledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Otobüs şoförüne saldırmak isteyen M. K. ve arkadaşları gözaltına alındı. O anlar ise yolcuların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

OLAY ANINI ANLATTI

Olayın görgü tanıklarından Ferdi Ünsal (23), araçtan inen şüphelilerin otobüs şoförüne saldıracağı esnada otobüs sürücüsünün hareket edip, hafif ticari aracı sürüklediğini belirterek, "Saat 15.00 sıralarında bağırış sesleri geldi. Araba, otobüsün sol tarafına vurdu. Otobüsün içinde yolcular vardı. Araç sahibi arkadaşlarıyla arabayı otobüsün önüne çektiler, sonra arabadan indiler. Otobüs şoförüne saldıracaklardı, döveceklerdi o esnada otobüs şoförü de gaza bastı arabayı metrelerce sürükledi. Sonra polis geldi. Araç içinde bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Otobüs ise tıka basa doluydu yolcular korktu" diye konuştu. (DHA)

