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Otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 17:42 | Son Güncelleme

Samsun’da, İstanbul’dan uyuşturucu getiren bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.Olay, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi.

Otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu

Samsun’da, İstanbul’dan uyuşturucu getiren bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’dan yolcu otobüsüyle gelen Y.K.’nin üzerinde ve çantasında yaptıkları aramada 295,80 gram bonzai ve 1 adet bonzai katkılı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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