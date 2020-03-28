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Otobüs yolculuğunun kısıtlanması sonrasında acil hatlar kilitlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 12:58 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolculuğunun izne bağlanması sonrasında, şehirler arası ya da ilçeler arası özel araçlarıyla yolculuk yapmak isteyenler, bu durumun izne bağlı olup olmadığını sormak için 112, 155, 156 gibi acil durum hatlarını kilitledi.

Otobüs yolculuğunun kısıtlanması sonrasında acil hatlar kilitlendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolculuğunun izne bağlanması durumu bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Şehirler arası ya da ilçeler arası özel araçlarıyla yolculuk yapmak isteyenler, bu durumun izne bağlı olup olmadığını sormak için 112, 155, 156 gibi acil durum hatlarını kilitledi.

'GENELGE ŞİMDİLİK OTOBÜSLERİ KAPSIYOR'

Yetkililer, genelgenin şimdilik otobüs yolculuklarını kapsadığını, valilikte kurulan komisyonlarda özel araçlar ile seyahatlerin kısıtlanıp kısıtlanmayacağına karar verileceğini açıkladılar.

Yetkililer, daha önce alınan kararlar gereği 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına müsaade edilmediğini hatırlatırken, özel araçlarıyla 65 yaş üstü yolcu taşıyan ya da şehirler arası yolculuk yapanlara izin verilmediğini ifade ettiler.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın aldığı şehirler arası otobüs yolculuğuyla ilgili kısıtlamanın saat 17.00’den itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu açıklamalara yer verildi:

1-Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17:00’den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir.

2- Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması Valilik izni gerçekleştirilebilecektir.

3- İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi düzenlenecektir.

4- Seyahat İzin Kurulu vali/kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurullar otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacaktır.

5- Seyahat İzin Kurulunca, şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecektir

6- Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır.

7- Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir.

8- Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir.

9- Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacaktır.

10- Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir.

11- Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanacaktır.

12- İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliklerce yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler planlanacaktır.

13- Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, valiliklerce sürekli hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık
kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır.

Kaynak: İHA


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otobüs yolculuğu kısıtlanması koronavirüs

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