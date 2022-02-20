Otobüse biletsiz binmek istedi... Yakını ise şoförü bıçakladı!

Eskişehir'de, belediye otobüsüne biletsiz binmek isteyen kadının telefonla haber verip çağırdığı yakını Gökhan P. (30), tartıştığı şoför Barış Odabaşı’nı (42) 3 yerinden bıçakladı. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan Gökhan P., polis merkezine giderek teslim oldu. Yaşanan saldırıya Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tepki gösterdi.

BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLANDI!

Olay, saat 13.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi’nde meydana geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 26 BL 511 plakalı otobüsün şoförü Barış Odabaşı, iddiaya göre bir kadının araca kartsız binmesine izin vermedi. Kısa süre yaşanan tartışmanın ardından kadın, telefonla yakını Gökhan P.’ye haber verdi. Son durağa gelen Gökhan P., tartışıp darbettiği otobüs şoförü Odabaşı’nı belinden çıkardığı bıçakla, bacağından ve karnından yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Odabaşı, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

O ANLAR KAMERADA

Olay yerinden kaçan şüpheli Gökhan P., polis merkezine giderek teslim olurken, yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kadının şoförle tartıştığı, bir süre sonra gelen yakını Gökhan P.’nin de tartışma sırasında otobüs şoförüne saldırıp belinden çıkardığı bıçakla yaraladığı anlar yer aldı.

"HAYATIMI ZOR KURTARDIM"

Yaşadıklarını anlatan Barış Odabaşı, bir kadının otobüse kartsız binmek istediğini ve ardından yakınının gelip kendisini bıçakladığını belirterek şunları söyledi:

"Belediye otobüsünün şoförüyüm. Son durağa geldim. 10 dakika vaktim vardı, bir mola yapayım dedim. O sırada kartsız bir yolcu geldi. Yolcunun kartı olmadığı için 'HES kodunuz yok, alamam' dedim. O esnada şüpheli bana saldırdı ve karın kısmımdan, bacak kısmımdan olmak üzere 3 kere bıçakladı. Tamamen öldürmeye teşebbüs etti. Hayatımı zor kurtardım."

BÜYÜKERŞEN TEPKİ GÖSTERDİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yaşanan olaya tepki gösterdi. Sosyal medyadan mesaj yayınlayan Büyükerşen, adli sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Haftanın 7 günü özveriyle çalışan ve emekleri dolayısıyla her zaman minnet duyduğumuz otobüs şoförlerimizden Barış Odabaşı’nın görevi başında biletsiz otobüse binmek isteyen bir yolcunun yakını tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrendim. Sevgili Barış’ın sağlık durumunun iyi olması en büyük sevincimiz. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, adli sürecin takipçisi olacağımızın kamuoyunca bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

