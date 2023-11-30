Otobüse binip uyuyan yolcunun telefonunu çaldı! O anlar kameraya yansıdı

Erciş- İstanbul seferini yapan, plakası bilinmeyen otobüs, Adapazarı’nda yolcu indirmek için durdu. Araca binen şüpheli yolculardan para toplamaya başladı. Bu sırada, uyuyan yolcunun, önündeki telefonu alıp, cebine koydu. Bir süre sonra inen şüpheli gözden kayboldu. Otobüs yola devam ederken uyanan yolcu telefonunu göremeyince şoföre haber verdi. Otobüs kamerası izlenince yolcunun cep telefonunun çalındığı anlaşıldı.

"PARA TOPLARKEN YOLCUMUZUN TELEFONUNU ÇALMIŞ"

Otobüsün kaptanı Fahrettin Arı, yolcu indirmek için durdukları Adapazarı'nda dilenci görünümlü şüphelinin para toplamak için içe girdiğini belirtti. Arı, "Bedensel engelli süsü veren dilenci para toplarken uyuyan yolcumuzun telefonunu çalmış.

Yolcumuzun şikayeti üzerine otobüsün kameralarını inceledik. Ve otobüse giren kişinin, yolcumuzun telefonunu aldığını ve hiçbir şey olmamış gibi dilenmeye devam ettiğini gördük. Yetkililere bildirdik ve o şahıs şu an aranıyor. Umarım bulunur ve yolcumuzun telefonunu kendisine veririz" dedi. (DHA)





