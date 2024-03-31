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  4. Otobüste bebek arabası katlanmayınca olanlar oldu! "Seni mermi manyağı yaparım"

Otobüste bebek arabası katlanmayınca olanlar oldu! "Seni mermi manyağı yaparım"

31.03.2024 01:01
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Kocaeli'de bebek arabası kavgası çıktı. Özel halk otobüsü sürücüsü iddiaya göre bebek arabası katlanmayınca bir aylık bebekle ile birlikte 4 kadını arabadan indirdi. Arkalarından "Yürü" diye bağıran sürücünün önü bebeğin babası tarafından kesildi. Tarafların birbirini tehdit ettiği tartışmayı araya giren vatandaşlar ayırdı.

Otobüste bebek arabası katlanmayınca olanlar oldu! "Seni mermi manyağı yaparım"

Kocaeli'de özel halk otobüsüne 1 aylık bebek ve bebek arabası ile binen 4 kadına sürücü, arabayı katlamaları uyarısında bulundu. Kadınların bebek arabasının katlanmadığını söylemesi üzerine sürücü kadınları boş olan araçtan indirdi. Kadınların hakarete maruz kaldığı görüntü vatandaşların cep telefonuna yansırken, sürücü arkalarından, "Yürü" diye bağırdı. Poz veren sürücü, "Çek çek, güzelim değil mi?" diyerek adeta vatandaşlarla alay etti.

"SENİ BAYILANA KADAR DÖVECEĞİM"

Olayı öğrenen bebeğin babası ise otobüsün önünü keserek sürücüyü tehdit etti. Bebeğin babası, “Ramazan bitsin seninle özellikle ilgileneceğim. Sana bu hattı dar edeceğim. Bayıltana kadar döveceğim. Yaşından başından da utanmıyorsun” dediği anlar da kameraya yansıdı.

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"SENİ MERMİ MANYAĞI YAPARIM"

Sürücü ise, "Hadi dene. Seni mermi manyağı yaparım" diyerek babayı tehdit etti. Tartışma vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mermi otobüs
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