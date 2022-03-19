HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Otobüste bir anda sancısı tuttu! Akaryakıt istasyonunda doğum yaptı

Otobüste bir anda sancısı tuttu! Akaryakıt istasyonunda doğum yaptı

19.03.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan Yalova'ya giden otobüste yolculuk yapan hamile kadının sancıları arttı. Otobüs şoförü Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Akaryakıt istasyonuna sevk edilen ambulanstaki sağlık ekibi tarafından yaptırılan doğumda bir kız bebek dünyaya geldi. Sağlıkları iyi olan anne ile bebeği, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Otobüste bir anda sancısı tuttu! Akaryakıt istasyonunda doğum yaptı

İstanbul'dan Yalova'ya otobüsle yolculuk yapan hamile kadın, sancılarının başlaması üzerine bir akaryakıt istasyonunda 112 Acil Sağlık ekibi yardımıyla doğum yaptı.

Yalova'nın Termal ilçesine gitmek üzere İstanbul'dan yola çıkan otobüsteki yolculardan H.Ş'nin (25) doğum sancıları başladı.

ŞOFÖR AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ

Sancıların artması üzerine otobüs şoförü Çiftlikköy ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Durumun bildirilmesi üzerine Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinden akaryakıt istasyonuna 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Komuta Kontrol Merkezi Hekimi Dr. Enes Önerdir'in yönlendirilmesiyle sağlık ekibi tarafından yaptırılan doğumda H.Ş, bir kız bebek dünyaya getirdi.

Sağlıkları iyi olan anne ile bebeği, kontrol amaçlı Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

H.Ş'nin ilk kez doğum yaptığı öğrenildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok ama çok acı! Dinmeyen evlat acısı evini sattırdıÇok ama çok acı! Dinmeyen evlat acısı evini sattırdı
Uzman çavuştan doktora saldırı iddiası! Gerçek bambaşkaymışUzman çavuştan doktora saldırı iddiası! Gerçek bambaşkaymış
İki kıtayı 6'ncı kez birleştirecek! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, tabyalar arasındaki boşlukların anlamı ne?İki kıtayı 6'ncı kez birleştirecek! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, tabyalar arasındaki boşlukların anlamı ne?
Anahtar Kelimeler:
Yalova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tüm dünyanın gözü onun üzerinde! Her gün aynı şeyleri yapıyor

Tüm dünyanın gözü onun üzerinde! Her gün aynı şeyleri yapıyor

Yetişkin film yıldızı! Sözleri olay oldu: Boyutu için uyarıyorum

Yetişkin film yıldızı! Sözleri olay oldu: Boyutu için uyarıyorum

Tamamen üstsüz paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Tamamen üstsüz paylaştı! Beğeni butonu çöktü

“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi

“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.