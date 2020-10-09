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  4. Otobüste kalp krizi geçiren emekli emniyet müdürü hayatını kaybetti

Otobüste kalp krizi geçiren emekli emniyet müdürü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 12:54 | Son Güncelleme

Emekli Emniyet Müdürü Oğuz Oral Aydın, şehirlerarası yolcu otobüsünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Serik ilçesinde meydana geldi.

Otobüste kalp krizi geçiren emekli emniyet müdürü hayatını kaybetti

Emekli Emniyet Müdürü Oğuz Oral Aydın, şehirlerarası yolcu otobüsünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Serik ilçesinde meydana geldi. Bir görevi nedeniyle şehirlerarası yolcu otobüsüyle Hatay’dan Antalya’ya doğru yola çıkan 54 yaşındaki Oğuz Oral Aydın, otobüs Serik’e geldiği sırada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan emekli emniyet müdürüne ilk müdahale otobüste yapıldı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Aydın’ın, cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hatay’dan Antalya’ya geldiği öğrenilen Oğuz Oral Aydın’ın 2015 yılında başmüfettişlik görevinden emekli olduğu bildirildi.

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