Otobüste korkunç anlar! Ani frenle böyle savruldu

Olay, dün akşam E-5 karayolu Yakuplu mevkiinde Avcılar istikametine gitmekte olan bir otobüs içerisinde meydana geldi. İddiaya göre durağa geldiğini sanan Müzeyyen M. (54), araç henüz hareket halindeyken ayağa kalktı ve kapıya yanaştı. Bu sırada otobüsün önündeki araç aniden durunca, şoför de fren yapmak zorunda kaldı. Ani fren sırasında korkuluklara tutunamayan Müzeyyen M., araç içerisinde savruldu.

KAFASINI DEMİRE ÇARPTI

Yere düşen ve kafasını koltuk altındaki demire çarpan kadın yaralandı. Kadına ilk müdahaleyi araç içindeki diğer yolcular ve sürücü yaptı. Yaralı kadın, sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Beylikdüzü’nde bulunan bir hastaneye kaldırılan kadının kafasında kırık olduğu ve açılma olduğu belirlendi. Hayati tehlikesi bulunmayan kadının ailesinin şikayetçi olacağı öğrenildi.

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan feci kaza ise araç içindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Müzeyyen M.’nin araç hareket halindeyken ayağa kalktığı ve aracın ani fren yaptığı görülüyor. Görüntülerde yaşlı kadının düşmesi ve vatandaşların yardıma koşması da yer alıyor.

İHA

