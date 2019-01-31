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Otobüste montuna bantlanmış uyuşturucu ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 18:31 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, montuna bantlanmış 400 gram eroin ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, montuna bantlanmış 400 gram eroin ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçenin giriş noktasında oluşturduğu kontrol noktasında şüpheli gördüğü araçlar ve yolcular üzerinde arama yaptı. Kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculuk yapan A.S.'nin tedirgin davranışlarından ve vücudunun şişkinliğinden şüphelendi. A.S.'nin üzerinde arama yapan ekipler monta bantlanmış 400 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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