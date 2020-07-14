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'Otobüsü yavaşlattın' deyip, tekme ve yumruklarla dövdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2020 09:22 | Son Güncelleme

Ankara'da belediye otobüsünün yavaş gitmesine neden olduğu iddia edilen kişi, diğer yolcular tarafından tekme ve yumruklarla dövüldü. Otobüs şoförü, kavga eden 4 yolcuyu kaldırım kenarında indirdikten sonra seferine devam etti.

Olay, pazartesi akşam saatlerinde Sıhhiye-Eryaman seferini yapan 542 hat numaralı EGO otobüsünde meydana geldi. Yolculardan biri iddiaya göre; otobüsü hızlı kullandığı için şoföre tepki gösterdi. Otobüsü normal hızda kullandığını belirten sürücü ile itiraz eden yolcu arasında bir süre tartışma yaşandı. Bunun üzerine iddiaya göre sürücü, otobüsü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yaklaşık 30 kilometre hızda kullanmaya başladı. Diğer yolcular da otobüsün yavaşlamasına neden olan kişiye tepki gösterdi.

ÖNCE BAĞRIŞMA, ARDINDAN KAVGA!

Yolcular arasındaki bağrışmalar, bir süre sonra kavgaya dönüştü. 4 yolcunun tekme ve yumruklarla birbirine girmesi üzerine sürücü, otobüsü Şaşmaz kavşağı yakınlarında durdurdu. Sürücü, kaldırım üzerinde kavga etmeye devam eden yolcuları bırakarak, seferine devam etti. (DHA)

Ankara'da, 'otobüsü yavaşlattın' tartışması tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü

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