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  4. Otobüsün önünü kesti, elinde bıçakla muavini böyle kovaladı! Korku dolu anlar kamerada

Otobüsün önünü kesti, elinde bıçakla muavini böyle kovaladı! Korku dolu anlar kamerada

02.08.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal’da yol ortasında dehşete düşüren bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Yolcu otobüsünün önünü kesen bir kişi, kendisini uyaran muavini bıçak çekerek kovaladı. Bıçakla otobüsün önünü kesen saldırgan, hakaretler yağdırdı. Korku dolu o anlar kameraya yansıdı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, dün sabah saatlerinde Kartal’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün önünü keserek gitmesine engel oldu. Otobüste bulunan muavin ise saldırganı iterek uzaklaştırmaya çalıştı.

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Belinden bıçak çıkaran şahıs, muavine hakaret ederek kovalamaya başladı. Muavin saldırgandan kaçarak kurtulurken, eli bıçaklı şahıs otobüsün önünü keserek gitmesine engel oldu.

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Saldırganın otobüsünün önünü kesmesi ve bıçak çekmesi ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kartal bıçaklı saldırı otobüs

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