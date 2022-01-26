HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin

Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin

26.01.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da hayatı felç eden yoğun kar yağışı, şehirde hayatı durma noktasına getirirken valilik, şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarını durdurdu ancak bazı fırsatçılar otogarda yasağı delmenin de yolunu buldu. Fırsatçılar,15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Edirne ve Tekirdağ'a kaçak olarak yolcu taşımaya çalışırken, yolculuğu organize eden kişi, "Ceza bizim sorumluluğumuzda, siz düşünmeyin" dedi. Bir yolcu ise ''Ne yapalım, düşen yılana sarılır" şeklinde konuştu.

Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle valilik, şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarını durdurdu. İstanbul Valiliği, bu sabah saat 09.00'a kadar otogarlardan çıkışı yasakladı. Ancak bazı firmalar, dün yasağı delmenin yolunu buldu. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ücret farkı alarak minibüslerle yolcu taşındı. İstikametin Tekirdağ ve Edirne olduğu belirtilen yolculuklar,kameralara yansıdı. Görüntülerin çekilmesine tepki gösteren yolcular mağduriyetlerinin giderilmesini talep ederken, yolcuların taşınmasını sağlayan fırsatçılar ise görüntülendiklerini fark edince gazetecilere tepki gösterdi.

Screenshot_13

"CEZA ALMAK BİZİM SORUNUMUZ"

Yolcuların taşınmasını organize eden ve ismini vermeyen bir kişi, Çorlu'ya bilet olduğunu belirterek, "Valilik yasakladı ama biz eski yoldan gideceğiz. Eski Londra Asfaltı'ndan Celaliye, Kumburgaz ve Silivri'de üzerinden gideceğiz orada yol açık" dedi. Yazılacak cezadan kendilerinin sorumlu olduğunu söyleyen organizatör, "Cezadan siz sorumlu değilsiniz. Biz sizi sağ salim yetiştirmekle sorumluyuz. Vatandaşın can güvenliğine gelince, otobüs zaten sigortalı merak etmeyin" ifadelerini kullandı. Organizatör, ısrarlı sorulara, "Sizi götürmüyorum" diye cevap verdi.

Screenshot_14

"DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR"

Fırsatçıların çağrılarına yanıt veren ve mağdur olduklarına dikkat çeken bir yolcu ise "Ailem var zaten yürüyemiyorum. Bu yolculuk belki sağlıklı değil ama neden bize bir çare bulmuyorsunuz? Köprü açık olduğu halde insanları bırakmıyorlar. Ben Manisa'dan geldim. Evime gitmek zorundayım. Ne yapalım, düşen yılana sarılır" şeklinde konuştu.

"EŞİM KANSER HASTASI GİTMEM LAZIM"

Eşinin hasta olduğunu belirten bir diğer yolcu ise Çorlu'ya gideceğini söyleyerek, “Eşim kanser hastası, evde beni bekliyor. Yanına gitmem lazım. Bu yolların kapanması belediyenin sorunu, belediyenin düşünmesi lazımdı benim değil. Bu kadar insan kar yüzünde mi perişan. Ne olacağını bilmiyoruz. Artık beklemek istemiyorum" diye konuştu.

Yolculardan bir başkası ise "Edirne'ye çalışmaya gidiyorum. Yasak ama gideceğiz. Buraya bir çözüm bulunsun" dedi.

Screenshot_15

Screenshot_16

Screenshot_17

Screenshot_18

Screenshot_19

Screenshot_20

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…
Bir il alarm veriyor! Yoğun bakım ve çocuk servisleri dolduBir il alarm veriyor! Yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

O yol bugün de kapandı! Esaret ne zaman bitecek?

O yol bugün de kapandı! Esaret ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Metaverse' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Metaverse' talimatı

Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle...

Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle...

Flaş karar! Artık Türkiye'de yaşamayacaklar

Flaş karar! Artık Türkiye'de yaşamayacaklar

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

Her tene uyan koku farklı! İşte burçlara özel en güzel parfümler

Her tene uyan koku farklı! İşte burçlara özel en güzel parfümler

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.