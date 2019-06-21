Otogarda seçim hazırlıkları 

Çağatay KENARLI-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-PAZAR günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi, oy kullanmak için İstanbul'a dönüşler başladı. Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşması beklenirken, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri Mevlüt İlgin 23 Haziran'da otogara ortalama 2 bin 500 otobüsün giriş, çıkış yapacağını söyledi. Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için şehir dışında olanların, İstanbul'a dönüşleri başladı. Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşması beklenirken, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri Mevlüt İlgin otogardaki durumla ilgili bilgi verdi. İlgin, "Bayram dönüşü İstanbul'a gelişlerde büyük bir yoğunluk yaşanacağını önceden bildiğimiz için daha önce Ulaştırma Bakanlığı bize ek seferler için, 'mahalle ve sokak aralarında tekniği belirsiz araçlar kullanılmasın' diye Ulaştırma Bakanlığı'nın izin verdiği teknik özelliklere sahip D2 belgeli araçların izinli olarak 30 Mayıs- 11 Haziran tarihleri arasında kullanılmasının izni verilmişti. Seçimin yenilenmesiyle birlikte bakanlığa 11 hazirandan itibaren geçerli olmak kaydıyla 26 haziran tarihine kadar bu iznin uzatılması talebinde bulunduk. Ulaştırma Bakanlığı'ndan, turizm araçlarındaki teknik özelliği tamam olan ve Ulaştırma Bakanlığı'nca taşıma yetki belgesi verilen otobüslerin, tarifeli seferlerde de kullanılmasının iznini istedik. Bu izin bize Ulaştırma Bakanlığı tarafından verildi." dedi.

"2 BİN 500 OTOBÜS İSTANBUL OTOGARINA GİRECEK VE ÇIKACAK"

İlgin şöyle devam etti:

"İstanbul'a gelişlerde bütün seferler, dolu. İstanbul'dan tatil yörelerine gidişlerde otobüsler boş. Otogarlarda tabelası asılı bulunan, yazıhanesi olan firmalara yönelin. Çünkü bu yoğunluktan fırsat bulup teknik özelliği yetersiz, taşıma yetki belgesi olmayan, otogarlardan kalmayan, mahalle ve sokak aralarında özellikle hemşeri gruplarının olduğu yerlerde korsan ve ucuza bir takım taşımalar yapılıyor. Bunlar 'seyyar bomba' gibi. Ne zaman nerede hangi dağda devrileceği, kaç kişi öleceği belli değil. 20-25 gün önce Ulaştırma Bakanlığına 11 Haziran ile 26 Haziran tarihleri arasında bizim 8 bin 500 civarı kayıtlı aracımız var. Bunların yetmeyeceğini bildirdik. Yaklaşık 10-15 bin daha araca izin verilmesini istedik. 23 Haziran'da ortalama 2 bin 500 otobüs İstanbul Otogarına girecek ve çıkacak. Normal zamanlarda 1500-1700 arasıdır."

(FOTOĞRAF)



