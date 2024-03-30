Otogarlarda seçim hareketliliği! Sefer sayılarını artırdılar

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne saatler kaldı. Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik sürüyor.

Yerel seçimde oylarını kayıtlı oldukları illerde kullanacak seçmenler otogarlara akın etti.

Şehirlerarası otobüs seferlerinde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilebilmesi için birçok firmanın sefer sayılarını artırdığı öğrenildi.

Ramazan bayramının da yaklaşması sebebiyle bazı yolcular, tatili de memleketlerinde geçireceklerini aktardı.

Otogarlardaki yoğunluğun seçim sürecinin ardından bayramda tekrar artması bekleniyor. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





