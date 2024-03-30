HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Otogarlarda seçim hareketliliği! Sefer sayılarını artırdılar

Otogarlarda seçim hareketliliği! Sefer sayılarını artırdılar

30.03.2024 11:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim öncesi İstanbul'da otogarlarda hareketlilik görülüyor. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy kullanmak için memleketlerine gitmek isteyenler yoğunluğa neden oldu.

Otogarlarda seçim hareketliliği! Sefer sayılarını artırdılar

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne saatler kaldı. Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik sürüyor.

Yerel seçimde oylarını kayıtlı oldukları illerde kullanacak seçmenler otogarlara akın etti.

ISTANBUL---15-TEMMUZ-DEMOKRASI-OTOGARIN_33056 (1)

Şehirlerarası otobüs seferlerinde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilebilmesi için birçok firmanın sefer sayılarını artırdığı öğrenildi.

Ramazan bayramının da yaklaşması sebebiyle bazı yolcular, tatili de memleketlerinde geçireceklerini aktardı.

Otogarlardaki yoğunluğun seçim sürecinin ardından bayramda tekrar artması bekleniyor. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da Olimpiyat alarmı! 46 ülkeden yardım istendiFransa'da Olimpiyat alarmı! 46 ülkeden yardım istendi
Dolandırıcıların lüks villadaki keyfini polisler böldüDolandırıcıların lüks villadaki keyfini polisler böldü
Yer: Bursa... Tesla alev alev yandı! Saniyeler içinde küle döndüYer: Bursa... Tesla alev alev yandı! Saniyeler içinde küle döndü
Anahtar Kelimeler:
otogar Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

17 bin 500 TL'ye kadar... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

17 bin 500 TL'ye kadar... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘O kibirli tiplere en güzel cevap olacak’

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘O kibirli tiplere en güzel cevap olacak’

'Cübbeli Ahmet'in sözleri Portakal'ı çileden çıkardı! Açtı ağzını yumdu gözünü: Vahiy mi indi size...

'Cübbeli Ahmet'in sözleri Portakal'ı çileden çıkardı! Açtı ağzını yumdu gözünü: Vahiy mi indi size...

Arnavutköy mitingi öncesinde ‘Kent Lokantası’ detayı! Afişlerle kapatıldı…

Arnavutköy mitingi öncesinde ‘Kent Lokantası’ detayı! Afişlerle kapatıldı…

AK Partili isimden canlı yayında anket açıklaması!

AK Partili isimden canlı yayında anket açıklaması!

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.