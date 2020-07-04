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  4. Otomobil 50 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı: 5 yaralı

Otomobil 50 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 09:20 | Son Güncelleme

Yozgat’ta otomobil 50 metreden dereye uçtu. Kazada aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Otomobil 50 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre Yaşar Başlı (30) yönetimindeki otomobil, Yozgat Şehir girişi Koç Emek Parkı mevkisinde kontrolden çıkıp takla atarak yaklaşık 50 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü Yaşar Başlı, eşi Ayşegül Başlı ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar 112 acil servis, polis ve vatandaşların yardımı ile 50 metre taşınarak güçlükle çıkartıldı. Yaralılar Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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