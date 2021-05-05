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  4. Otomobil ağaca çarptı: Sürücü hafif, eşi ağır yaralı

Otomobil ağaca çarptı: Sürücü hafif, eşi ağır yaralı

05.05.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü Levent Can ile eşi Gamze Can, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan çiftten Gamze Can’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Otomobil ağaca çarptı: Sürücü hafif, eşi ağır yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Levent Can yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak, ağaca çarptı. Kazada, Levent Can ile yanındaki eşi Gamze Can, yaralandı.

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BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, araç içerisinde sıkışan Can çiftini çıkarttı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Levent ile Gamze Can, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan Gamze Can’ın hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
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