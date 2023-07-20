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Otomobil alacaklar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin: 'Yabancı ülke olsa şimdi anlarlardı'

20.07.2023 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil dolandırıcısı bir adam yayınladığı ilanın sahte olduğunu fark eden galericiye telefonda yaptıklarını anlattı. Araç satın almak isteyenlerin nasıl tuzağa düşürdüğünü anlatan dolandırıcının itirafları sosyal medyada paylaşıldı. Yayınlanan konuşmada dolandırıcı, galericiye "Bizim memlekette bitmiyor ki vallahi yabancı ülke olsa şimdi anlarlardı" dedi.

Otomobil alacaklar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin: 'Yabancı ülke olsa şimdi anlarlardı'

Çok bilindik bir ilan sitesini kullandı. Verdiği otomobil ilanlarıyla onlarca kişiyi dolandırdı. Bir oto galericiye ise fena kandı. Anlattıkları duyanları şaşkına çevirdi.

Dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntemlerden biri kapora. Yöntem şöyle işliyor; Bir ilandan dolandırıcı fotoğrafları çalıyor ve ardından başka bir ilan oluşturuyor. Kendisine başvuranlardan kapora alan dolandırıcı daha sonra ise sırra kadem basıyor.

"YABANCI ÜLKE OLSA ŞİMDİ ANLARLARDI"

O dolandırıcılardan biri Kocaeli'li bir galericiye denk geldi. Galerici şüphelendiği numarayı aradı. Dolandırıcı galericinin kayda girdiğinden habersiz insanları nasıl dolandırdığını anlattı:

"-Affedersin abi bizde salak çok. Aynı arabayla 6 ay aralıkla bir adamı 3 kere dolandırdım abi ben.

  • Saat bire geliyor arkadan bir arayan var kafayı yersin... Bizim memlekette bitmiyor ki vallahi yabancı ülke olsa şimdi anlarlardı."

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Show Haber'in haberine göre uygun fiyatlı otomobil ilanını görenler hemen telefonu çeviriyordu. Galerici ise kaydettiği konuşmayı sosyal medyadan paylaştı.

ARAÇ FİYATINA DİKKAT!

Uzman isimler tuzağa düşmemek için kapora isteyen adamın aracının ilan fiyatına bakmak gerektiğini ve fiyat piyasanın çok altında kalıyorsa ona dikkat etmekte fayda olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Otomobil

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